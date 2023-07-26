ຂ່າວສານ
ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອ ອິນເດຍ
ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບພົນເຮືອເອກ Hari Kumar, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານກອງທັບເຮືອ ອິນເດຍ ເຊິ່ງພວມຢູ່ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ອິນເດຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ອິນເດຍ ນັບມື້ນັບເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ, ກໍຄືໃນໂລກ. ທ່ານເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍຍູ້, ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນບັນດາຂົງເຂດ. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ກອງທັບເຮືອສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ.
ສ່ວນພົນເຮືອເອກ Hari Kumar ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ການພົວພັນສອງຝ່າຍຂອງສອງປະເທດ, ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ສວມບົດບາດສຳຄັນ, ເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດໜູນຊ່ວຍ, ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າໃກ້ກັນກວ່າ. ກອງບັນຊາການທະຫານກອງທັບເຮືອ ອິນເດຍ ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກໃນຂົງເຂດທີ່ສອງປະເທດຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.