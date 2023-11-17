ຂ່າວສານ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍບຳລຸງສ້າງ, ຊອກຫາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ 17/11/2023 ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ປີ 2023 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບົດບາດກໍ່ສ້າງກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະໃໝ່”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: TTXVN)ໂດຍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດ ເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 28 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຮູບແບບການເຕີບໂຕຕາມທິດພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງຄືນໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກາຍເປັນລະບົບມະຫາວິທະຍາໄລຄົ້ນຄ້ວາແຖວໜ້າອາຊີ, ສະຖານທີເຕົ້າໂຮມຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ແຜ່ກະຈາຍພູມປັນຍາ, ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)