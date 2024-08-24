ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ແຫຼ່ງກຳລັງອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາວ ຫວຽດນາມາ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນດີເດັ່ນ ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 4 ແລະ ເວທີປາໄສປັນຍາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດປີ 2024.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຍາມໃດພັກ, ລັດກໍ່ກຳນົດວ່າ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດແຍກ ແລະ ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໃສຢູ່ຕ່າງປະເທດ 6 ລ້ານຄົນຈະເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນດຽວ, ເຈດຈຳນົງອັນດຽວ, ມານະພະຍາຍາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພັກ, ລັດຈະສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດ, ຖືເປັນສຳຄັນ ໃນການນຳໃຊ້ຜູ້ເກັ່ງກ້າສາມາດ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ແຫຼ່ງກຳລັງອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.