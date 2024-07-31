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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາເຂດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃນການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງຄວາມແຕກໂຕ່ນກັນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ເຂດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ
(ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຈ່າວິງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບແຂວງ ຈ່າວິງ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັນໃນການໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍຢູ່ເຂດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ” ທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງຄວາມແຕກໂຕ່ນກັນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ເຂດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ບັນດາຈຸດອ່ອນໃນວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍສັງຄົມປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ… ທ່ານນາງ ດັ້ງທິຮວາ, ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າສະຖາບັນຈິດຕະ, ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ເຂດພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີວ່າ:

 “ພວກຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ, ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ ແລະ ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຕ້ອງສຸມໃສ່ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອຂົນຂວາຍເດັກນ້ອຍຢູ່ບັນດາຂັ້ນສູງກວ່າ, ພິເສດແມ່ນຮຽນວິຊາຊີບ. ບັນຫາທີ 2, ພວກເຮົາມີບັນດາໂຄງການສອນພາສາຊົນເຜົ່າຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ແຕ່ການດຶງດູດການສອນພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະຫງວນໃຫ້ແກ່ເພດຊາຍ. ສະນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຫຼາຍກວ່າເຖິງເດັກຍິງ, ເພື່ອໃຫ້ເດັກຍິງມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີກາລະໂອກາດຕື່ມອີກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດກວ່າ 100 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາ​ະ​ເຈືອນ ຢູ່​ ອິນ​ເດຍ

ສື່ມວນຊົນ ອິນເດຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 106 ຄົນ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລັດ Kerala ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງພາກໃຕ້ ອິນເດຍ.
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