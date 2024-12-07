ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດເດືອນພະຈິກ ສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອໃຫ້ຫຼາຍຂົງເຂດບຸກບືນໃນເດືອນທ້າຍປີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ກົມໃຫ່ຍສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດເດືອນພະຈິກ ແລະ 11 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ດ້ວຍຫຼາຍບັນຫາໜ້າສົນໃຈ. ບາງຂະແໜງ, ຂົງເຂດສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງທ່ວງທ່າບຸກບືນໃນເດືອນທັນວາ.
ລະອຽດແມ່ນ, ດັດຊະນີການຜະລິດຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໃນ 11 ເດືອນຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8.4% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງທົ່ວປະເທດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນເຂົ້າຫວຽດນາມ ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ ບັນລຸ 31.38 ຕື້ USD, ເພີ່ມ 1% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ, ທ່ານ ປອ ເລຢຸຍບິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ຂົງເຂດລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດສາມາດສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ. ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດບັນລຸລະດັບ 73% ກ້າວໜ້າກ່ວາເດືອນກ່ອນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າລະດັບການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດໃນເດືອນທ້າຍປີ ຈະຖືກຍູ້ແຮງ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດສູງກ່ວາ.