Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເດືອ​ນ​ພະ​ຈິກ ສ້າງ​ທ່ວງ​ທ່າ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ​ບຸກ​ບືນ​ໃນ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນເຂົ້າຫວຽດນາມ ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ ບັນລຸ 31.38 ຕື້ USD, ເພີ່ມ 1% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
(ພາບປະກອບ: baodautu.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ກົມໃຫ່ຍສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດເດືອນພະຈິກ ແລະ 11 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ດ້ວຍຫຼາຍບັນຫາໜ້າສົນໃຈ. ບາງຂະແໜງ, ຂົງເຂດສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງທ່ວງທ່າບຸກບືນໃນເດືອນທັນວາ.

 ລະອຽດແມ່ນ, ດັດຊະນີການຜະລິດຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໃນ 11 ເດືອນຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8.4% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງທົ່ວປະເທດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈົດທະບຽນເຂົ້າຫວຽດນາມ ໄລ່ຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ ບັນລຸ 31.38 ຕື້ USD, ເພີ່ມ 1% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ, ທ່ານ ປອ ເລຢຸຍບິນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

ຂົງເຂດລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດສາມາດສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ. ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດບັນລຸລະດັບ 73% ກ້າວໜ້າກ່ວາເດືອນກ່ອນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າລະດັບການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດໃນເດືອນທ້າຍປີ ຈະຖືກຍູ້ແຮງ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດສູງກ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top