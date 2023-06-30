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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ “ພັດ​ທະ​ນາ​ກະ​ສິ​ກຳ ຫວຽດ​ນາມ ປີ 2023 - ດຶງ​ດູດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລົງທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດຊອກຫາກາລະໂອກາດ, ການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກຳຕາມທິດກະສິກຳນິເວດ, ກະສິກຳຜະລິດຄືນໃໝ່, ກະສິກຳສີຂຽວແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຕາມທິດໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສົມທົບການພັດທະນາກະສິກຳກັບການທ່ອງທ່ຽວ.
ການນຳກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການນຳແຂວງ ລອງອານ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)

ເວທີປາໄສ “ພັດທະນາກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 - ດຶງດູດວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ ເຕິນອານ (ແຂວງລອງອານ), ໂດຍສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລອງອານ ຈັດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດຊອກຫາກາລະໂອກາດ, ການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກຳຕາມທິດກະສິກຳນິເວດ, ກະສິກຳຜະລິດຄືນໃໝ່, ກະສິກຳສີຂຽວແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຕາມທິດໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສົມທົບການພັດທະນາກະສິກຳກັບການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ແນໃສ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນແກ່ຂົງເຂດກະສິກຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດຶງດູດວິສາຫະກິດລົງທຶນພັດທະນາກະສິກຳເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ກົນໄກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ຊົນນະບົດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ສະເໜີແນະກົນໄກດຶງດູດການລົງທຶນສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນແຫຼ່ງທຶນຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາກະສິກຳ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແນະນຳ, ໂຄສະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
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