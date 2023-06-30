ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສ “ພັດທະນາກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 - ດຶງດູດວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ
ເວທີປາໄສ “ພັດທະນາກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 - ດຶງດູດວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ ເຕິນອານ (ແຂວງລອງອານ), ໂດຍສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ລອງອານ ຈັດຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດຊອກຫາກາລະໂອກາດ, ການຮ່ວມມືລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກຳຕາມທິດກະສິກຳນິເວດ, ກະສິກຳຜະລິດຄືນໃໝ່, ກະສິກຳສີຂຽວແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດຕາມທິດໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສົມທົບການພັດທະນາກະສິກຳກັບການທ່ອງທ່ຽວ.
ໃນເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ແນໃສ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນແກ່ຂົງເຂດກະສິກຳ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ດຶງດູດວິສາຫະກິດລົງທຶນພັດທະນາກະສິກຳເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ກົນໄກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ຊົນນະບົດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ສະເໜີແນະກົນໄກດຶງດູດການລົງທຶນສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນແຫຼ່ງທຶນຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາກະສິກຳ.