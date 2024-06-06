ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ອາຊຽນ: ຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ
ທ່ານ Armando Balilo ໂຄສົກຕຳຫຼວດທະເລ ຟີລິບປິນ (PCG) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຝ່າຍແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮ່ວມມືໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທະເລ ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອແບບເກົ່າ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບການສິ່ງແວດລ້ອມເຊື່ອມຊືມ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.
ເວທີປາໄສກໍ່ປຶກສາຫາລືມາດຕະການແກ້ໄຂໄພຄ້າຂາຍຢາເສັບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ໂຈນສະຫຼັດ ແລະ ອາວຸດລ້າງຜານໃນພາກພື້ນ. ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ ກໍ່ຈະມີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຖະແຫຼງການຮ່ວມມືໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.