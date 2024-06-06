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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຕຳຫຼວ​ດ​ທະ​ເລ ອາ​ຊຽ​ນ: ຊອກ​ຫາ​ສຽງ​ເວົ້າ​ລວມ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ

ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ເວທີປາໄສຕຳຫຼວດທະເລ ອາຊຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ Davao, ຟີລິບປິນ ແລະ ແກ່ຍາວຮອດວັນທີ 8 ມິຖຸນາ. ເວທີປາໄສມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ບັນຊາການຫຼາຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ແທນເກືອບ 300 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ພາບປະກອບ: CGDSM

ທ່ານ Armando Balilo ໂຄສົກຕຳຫຼວດທະເລ ຟີລິບປິນ (PCG) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຝ່າຍແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮ່ວມມືໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທະເລ ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອແບບເກົ່າ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບການສິ່ງແວດລ້ອມເຊື່ອມຊືມ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

ເວທີປາໄສກໍ່ປຶກສາຫາລືມາດຕະການແກ້ໄຂໄພຄ້າຂາຍຢາເສັບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ໂຈນສະຫຼັດ ແລະ ອາວຸດລ້າງຜານໃນພາກພື້ນ. ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ ກໍ່ຈະມີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຖະແຫຼງການຮ່ວມມືໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ. ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ລຽບ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ​ຟາກ ເກົາຫຼີ

ສ. ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ລຽບ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ​ຟາກ ເກົາຫຼີ

ວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປະເທດນີ້ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານລຽບຕາມຊາຍແດນກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາເກາະຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຕາເວັນຕົກຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງທີ່ຢຸດສະງັກເປັນເວລາກວ່າ 5 ປີ.
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