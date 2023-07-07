ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດພາກພື້ນ ສິງກະໂປ 2023 ຈະດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນ ວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດໃນພາກພື້ນ ສິງກະໂປ (SRBF) ຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ”. ເວທີປາໄສຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສມີການນຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ທ່ານ Tan Lee Seng ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະເທດ ສິງກະໂປ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດສອງຝ່າຍ (1973 - 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2013 – 2023) ລະຫວ່າງສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນປີທີ 7 ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປີທຳອິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສິງກະໂປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ.