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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ ສິງ​ກະ​ໂປ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ນີ້ແມ່ນປີທີ 7 ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປີທຳອິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສິງກະໂປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ
ພາບປະກອບ: SBF

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນ ວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດໃນພາກພື້ນ ສິງກະໂປ (SRBF) ຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ”. ເວທີປາໄສຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສມີການນຳລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນຈີຢຸງ, ທ່ານ Tan Lee Seng ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປະເທດ ສິງກະໂປ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢ້ຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດສອງຝ່າຍ (1973 - 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2013 – 2023) ລະຫວ່າງສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນປີທີ 7 ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປີທຳອິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສິງກະໂປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳພາ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ​ຈະ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳພາ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານນາງຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສປຊ ເວົ້າລວມ ແລະ ESCAP ເວົ້າສະເພາະຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ
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