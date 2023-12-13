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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານເຄິ່ງອາຍຸການຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ

ກໍ່ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນໄດ້ວາງອອກ.
“ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານເຄິ່ງອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງໄດ້ຈັດ “ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານເຄິ່ງອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ”. ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນແມ່ນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໄຈ້ແຍກ, ອະທິບາຍ, ເຮັດແຈ້ງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດບັນດາມະຕິກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຜ່ານເຄິ່ງ ອາຍຸການຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດລະອຽດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍົກອອກບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງກີດຂວາງ ໃນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ ທຸກຂັ້ນ ແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປະຈຸບັນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຍົກອອກບັນດາມາດຕະການເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດເຊິ່ງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນໄດ້ວາງອອກ.

ແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII (2021 – 2026) ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳຄັນຫຼາຍຄັ້ງ, ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ. ຈຸດເດັ່ນສຳຄັນແມ່ນ ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດ 6 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ 6 ຂົງເຂດເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີທຳອິດທີ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກົມການເມືອງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິ 6 ສະບັບ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 6 ເຂດຍຸດທະສາດໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈ​ີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ເລີ່ມຕົ້ນພິທີຕ້ອນຮັບ, ສຽງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ ພະລາດຊະວັງທັງລອງ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ.
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