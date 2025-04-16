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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ​ ເຂົ້າຂ່ຳນັບ​ສຸ​ສານ​​ ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ (ແຕ່ວັນທີ 14 – 15 ເມສາ), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານ, ວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜຶ່ງໃນບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືພື້ນຖານ, ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແມ່ນປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນກວ່າ”, ເຊິ່ງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດແມ່ນກຳລັງສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ

ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງປະຊາຄົມພ້ອມກັນແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງສອງປະເທດ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຮັກສາການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງ, ປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ.

 ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ປະກາດປຸກລະດົມໂຄງການ “ຂະບວນວິວັດຫວນຄືນປະຫວັດສາດ: ໂອກາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ”.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເຂົ້າຊົມລາຍການວາງສະແດງພາບຖ່າຍ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

      ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່: ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ປຸກລະດົມກົນໄກຮ່ວມມືເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕິດຕາມບັນດາການນຳພັກ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາເຫດການສຳຄັນ ແລະ ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື 07 ສະບັບ ໃນຂົງເຂດທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງບົກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຈີນ, ໃນນັ້ນ, ມີເອກະສານ 02 ສະບັບແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນຂັ້ນລັດຖະບານ, ຂໍ້ຕົກລົງ 02 ສະບັບກ່ຽວກັບທຶນ ODA ລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນກະຊວງ 03 ສະບັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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