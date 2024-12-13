ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງລະບົບບັນດາອົງການການເມືອງ, ຖັນແຖວພະນັກງານການເມືອງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງໃນກອງທັບພິເສດແມ່ນບົດບາດຂອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້, ໄຊຊະນະ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກອງທັບໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສຸມໃສ່ເປັນເສນາທິການຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2025 – 2030 ໃນກອງທັບ. ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2025 – 2030 ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດບູລະນະ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງກອງທັບ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.