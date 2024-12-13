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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ  ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງລະບົບບັນດາອົງການການເມືອງ, ຖັນແຖວພະນັກງານການເມືອງ,  ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງໃນກອງທັບພິເສດແມ່ນບົດບາດຂອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງ, ຕໍ່ສູ້, ໄຊຊະນະ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກອງທັບໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສຸມໃສ່ເປັນເສນາທິການຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພັກທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2025 – 2030 ໃນກອງທັບ. ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2025 – 2030 ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດບູລະນະ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຂອງອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງກອງທັບ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ເລື່ອງສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດແມ່ນເຫນືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ.
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