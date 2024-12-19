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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ພັນຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ IX

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ IX, ອາຍຸການ 2024 – 2029.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກາລະໂອກາດຄັ້ງປະຫວັດສາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ອັນໄດ້ວາງອອກບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນພິເສດຂອງວຽກງານຊາວໜຸ່ມ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ສົມທົບກັບບັນດາສະມາຄົມ, ການຈັດຕັ້ງສະມາຊິກ, ໝູ່ຄະນະຂອງສະມາຄົມ, ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສະເໜີກົມການເມືອງ ປະກາດໃຊ້ມະຕິກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດໂດຍໄວ. ກຳນົດຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່່, ມາດຕະການຍຸດທະສາດລະດົມກຳລັງແຮງຂອງຊາວໜຸ່ມ ພ້ອມກັບທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບນຳປະເທດຊາດກ້າວເດີນທຽບທັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໂດຍໄວ”.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຕັກເຕືອນວ່າ ຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງວຽກງານຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ; ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານສະຫະພັນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ; ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໃນວົງກວ້າງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

        “ສຸມໃສ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານສະຫະພັນ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະຈັນບານ, ຍາມໃດກໍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ, ມີຄວາມສາມາດວາງແຜນກຳນົດ, ຈັດຕັ້ງບັນດາຂະບວນການປະຕິວັດໃຫ້ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນແວນແຍງອັນໃສແຈ້ງສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈ, ເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່. ຄຳຮຽກຮ້ອງສຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ ຕ້ອງມີຫຼາຍໜ້າທີ່ບຸກທະລຸໃນການສ້າງສາປະເທດຊາດ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.. ດ້ວຍທ່າແຮງຂອງຊາວໜຸ່ມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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