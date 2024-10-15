ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບັນດາປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສສ.ຫວຽດນາມ ປະຈຳປະເທດຕ່າງໆອາຍຸການ 2024 – 2027.
ເມື່ອມອບຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນກຽດມທັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມອບໝາຍໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປັດຈຸບັນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມທະວີບົນເວທີສາກົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ພິເສດ, ຫວຽດນາມເປີດກວ້າງການພົວພັນ, ຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ອງທາງການທູດ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບອີກດວຍ… ດັ່ງນັ້ນ ໜ້າທີ່ການທູດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ, ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນປະຈຳ ແລະ ຮອບດ້ານ; ໜ້າທີ່ຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂົວຕໍ່ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ, ລັດ ບົນແນວຮົບການທູດຢ່າງແທ້ຈິງ.