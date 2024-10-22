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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ​ການ​ເສັງ​​ບົດ​ຄວາມ​ການ​ເມືອງປົກ​ປ້ອງ​ພື້ນ​ຖານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພັກ ຄັ້​ງ​ທີ 4 ປີ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນການເສັງບົດຄວາມການເມືອງປ້ອງກັນພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກຄັ້ງທີ 4. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: VOV)
 
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊົມເຊີຍສະຖານບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະຊີ້ນຳ 35 ສູນກາງພັກ, ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງກັນພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໃສ່ໃຈວ່າ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າການເສັງໃຫ້ສູງທີ່ສຸດ, ການປ້ອງກັນພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ຄັດຄ້ານບັນດາທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເປັນປໍລະປັກ, ຕ້ອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນ ຖືການນຳມາເຊິ່ງຄວາມອີ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເປັນປັດໄຈແກ່ນສານ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ກຳລັງແຜ່ກະຈາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການເສັງຄັ້ງນີ້ຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ຮັບໃຊ້ບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະເທດຊາດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ”.

ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງປີນີ້ ມີຫຼາຍກວ່າ 46.000 ຜົນງານ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 35.000 ຜົນງານຂອງຊາວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ, ນັກຮຽນ ແລະ 610 ຜົນງານຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ 13 ຜົນງານຂອງຄົນຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນ A ໜຶ່ງລາງວັນ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ...
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