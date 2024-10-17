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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ວິ​ລະ​ຊົນ​ເສຍ​ສະຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຊາດ​ຢູ່​ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານພິເສດ ກຳແພງເກົ່າ ກວ໋າງຈິ; ຈູດທູບທຽນ, ວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດທາງຫຼວງເລກ 9 ແລະ ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດເຈື່ອງເຊີນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານພິເສດ ກຳແພງເກົ່າ ກວ໋າງຈິ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານພິເສດ ກຳແພງເກົ່າ ກວ໋າງຈິ; ຈູດທູບທຽນ, ວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດທາງຫຼວງເລກ 9 ແລະ ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດເຈື່ອງເຊີນ ແລະ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເລຢວັນ, ການນຳຜູ້ດີເລີດຂອງຊາດ, ນັກຮົບຜູ້ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງຂະບວນການຄອມມູນິດ ແລະ ກຳມະກອນສາກົນ, ນັກຮຽນຜູ້ດີເລີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ລູກຮັກດີເດັ່ນຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະຫງວນ 1 ນາທີກົ້ມຫົວເຄົາລົບນັບຖືຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…
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