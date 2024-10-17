ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຈິ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ, ໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ, ຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານພິເສດ ກຳແພງເກົ່າ ກວ໋າງຈິ; ຈູດທູບທຽນ, ວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດທາງຫຼວງເລກ 9 ແລະ ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດເຈື່ອງເຊີນ ແລະ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເລຢວັນ, ການນຳຜູ້ດີເລີດຂອງຊາດ, ນັກຮົບຜູ້ອົງອາດກ້າແກ່ນຂອງຂະບວນການຄອມມູນິດ ແລະ ກຳມະກອນສາກົນ, ນັກຮຽນຜູ້ດີເລີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ລູກຮັກດີເດັ່ນຂອງແຂວງ ກວ໋າງຈິ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະຫງວນ 1 ນາທີກົ້ມຫົວເຄົາລົບນັບຖືຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.