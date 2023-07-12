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ຂ່າວສານ

ເລືອກເຟັ້ນຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງຄວນກຳນົດບັນດາການສຳຜັດທີ່ເໝາະສົມ, ຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບ, ກາລະໂອກາດແຫ່ງການພັດທະນາ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຈາກທ່າໄດ້ປຽບ, ບົດຮຽນທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວນມີການກະກຽມດ້ານຂັ້ນຕອນ, ການວາງແຜນຂອງລັດໃນການເລືອກເຟັ້ນຂົງເຂດບຸລິມະສິດໃຮການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເມື່ອເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ.    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງຄວນກຳນົດບັນດາການສຳຜັດທີ່ເໝາະສົມ, ຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບ, ກາລະໂອກາດແຫ່ງການພັດທະນາ. ລັດຄວນສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດສາກົນສົມທົບກັບການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ; ຫັນເປັນລະບອບ, ລະບຽບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຖານ, ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບມາດຖານ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນເທົ່າທຽມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ; ເລືອກເຟັ້ນບັນດາເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງເປັນເຄື່ອງໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.
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