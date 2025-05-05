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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ລັດ​ຖ​ະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ປີ 2013

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸ ຫວຽດນາມ ດທີ XV ຈະຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ເພື່ອມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະກອບຄຳເຫັນ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ໂດຍປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ 2013, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸ ຫວຽດນາມ ດທີ XV ຈະຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ເພື່ອມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2025. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນວັນທີ 6 ພຶດສະພາຈະຈັດຕັ້ງການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ, ວຽກງານສະຫຼຸບຈະໄດ້ຮັບການປະຕິວັດໃນ 5 ວັນ. ລັດຖະບານ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດວຽກງານນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້, ທ່ານ ຮ່ວາງແທັງຕຸງ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການ ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຄັ້ງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະໝູນໃຊ້ວິທີການຮັບເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່, ຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແມ່ນໂປແກຼມ VneID ເພື່ອຊ່ວຍການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍໄວ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອາດຈະອະທິດປາຍ, ຕອບສະໜອງສະພາບການຮັບເອົາຄຳເຫັນໃນໄລຍະ ດ່ວນ.   

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ສູງ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ແຮງ, ກະ​ທຳ​ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ສູງ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ແຮງ, ກະ​ທຳ​ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ເມື່ອສະເໜີບົດລາຍງານລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາໝາກຜົນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024 ໄດ້ສ້າງທ່ວງທ່າປະຕິຮູບ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນໃຫ້ແກ່ປີ 2025. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ຂ້ຽວຂາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕຂອງທັງໄລຍະ 2021 – 2025.
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