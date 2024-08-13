ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ
ວັນທີ 13 ສິງຫານີ້, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເອກະສານໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງໂດຍໜ່ວຍບັນນາທິການສ້າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານໂຄງການລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ XIII.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດໂຕເລີມ ໄດ້ສະເໜີຄະນະບັນນາທິການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ... ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ເອກະສານທີ່ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ໃນອາຍຸການນີ້; ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ກຳນົດທິດໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຫຼຸບໃນພຶດຕິກຳເພື່ອກັນຕອງ, ນຳຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່, ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ກຳນົດ ທິດທີ່ສຳຄັນເຂົ້າໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິທະຍາສາດໂດຍໄວເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ. ໃນຂະບວນວິວັດປຶກສາຫາລື ແມ່ນຕ້ອງ ຮັບຟັງ, ເຄົາລົບຄຳເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາໃໝ່ ແລະ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ.