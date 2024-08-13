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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິທະຍາສາດໂດຍໄວເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ. ໃນຂະບວນວິວັດປຶກສາຫາລື ແມ່ນຕ້ອງ ຮັບຟັງ, ເຄົາລົບຄຳເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາໃໝ່ ແລະ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ

ວັນທີ 13 ສິງຫານີ້, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ຄະນະປະຈຳອະນຸກຳມະການເອກະສານໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງໂດຍໜ່ວຍບັນນາທິການສ້າງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານໂຄງການລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 9 ສະໄໝທີ XIII.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດໂຕເລີມ ໄດ້ສະເໜີຄະນະບັນນາທິການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ... ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ເອກະສານທີ່ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ໃນອາຍຸການນີ້; ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ກຳນົດທິດໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຫຼຸບໃນພຶດຕິກຳເພື່ອກັນຕອງ, ນຳຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່, ບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ກຳນົດ ທິດທີ່ສຳຄັນເຂົ້າໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາວິທະຍາສາດໂດຍໄວເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງບັນຫາ ແລະ ເນື້ອໃນໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ. ໃນຂະບວນວິວັດປຶກສາຫາລື ແມ່ນຕ້ອງ ຮັບຟັງ, ເຄົາລົບຄຳເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາໃໝ່ ແລະ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2 ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2 ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທດ​ຈິງ, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພົນໂທ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ວົງສັກ ພັນທະວົງ, ປະທານກຳມາທິການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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