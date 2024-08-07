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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫານີ້, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳຫຼັກແຫຼ່ງໄດ້ໂຮມປະຊຸມເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການເຮັດວຽກໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງເດືອນສິງຫາປີນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການເຮັດວຽກໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງເດືອນສິງຫາປີນີ້

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ສະເໜີໃຫ້ທົ່ວພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງຕ້ອງສຸມໃສ່ສຳຫຼວດກວດກາຄືນບັນດາວຽກງານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີນີ້ ແລະ ສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ເປັນຢ່າງດີ

ສຳລັບວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອຸປະສັກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອສ້າງກົນໄກອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂພັດທະນາ, ລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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