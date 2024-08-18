ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງ ຮວາງຄູນໝີງ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນແຫ່ງການພັດທະນາຂອງແຂວງ ກວາງຕຸ້ງ, ພິເສດແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ບັນດາຮູບແບບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຈີນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສີຈີ້ນຜີງ ແລະ ບັນດາການນຳສຳຄັນຂອງຈີນ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສືບຕໍ່ລົງເລິກ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດຫວຽດນາມ-ຈີນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃນການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຈີນ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາ ເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງໄດ້ ອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່; ຢືນຢັນວ່າ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ກວາງຕຸ້ງ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງແຂວງ ກວາງຕຸງ ໃນການສົມທົບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືແທດຈິງໃນທຸກຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃຫມ່.