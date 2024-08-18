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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງ ຮວາງຄູນໝີງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ສິງຫານີ້, ໃນວັນເຮັດວຽກທຳອິດຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ຈີນຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈີ້ນຜີງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ ຮວາງຄູນໝີງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງ ແລະ ແລະ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງກວາງຕຸ້ງ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງ ຮວາງຄູນໝີງ (ພາບ: nh: TTXVN

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນແຫ່ງການພັດທະນາຂອງແຂວງ ກວາງຕຸ້ງ, ພິເສດແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ບັນດາຮູບແບບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຈີນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສີຈີ້ນຜີງ ແລະ ບັນດາການນຳສຳຄັນຂອງຈີນ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການເພື່ອສືບຕໍ່ລົງເລິກ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດຫວຽດນາມ-ຈີນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃນການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຈີນ.

ສ່ວນທ່ານເລຂາ ເລຂາພັກແຂວງໆ ກວາງຕຸ້ງໄດ້ ອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່; ຢືນຢັນວ່າ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ກວາງຕຸ້ງ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບຫວຽດນາມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງແຂວງ ກວາງຕຸງ ໃນການສົມທົບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືແທດຈິງໃນທຸກຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃຫມ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ລຸ້ນ​ກ​່ອນ

ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ລຸ້ນ​ກ​່ອນ

ວິວັດການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານຫຼາຍຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະສົມໄດ້ບັນດາຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເພື່ອຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນຜູ້ນຳ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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