Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ມອບຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອນຊັ້ນ ພົນເອກ ແລະ ພົນໂທໃຫ້ບັນດາການນຳຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງທັບ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດ
ທ່ານໂຕເລີມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດໂຕເລີມ ມອບຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອນຊັ້ນພົນເອກໃຫ້.ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ຕຸລານີ້, ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດໂຕເລີມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ປະທານສະພາປ້ອງກັນຊາດ ແລະປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຜູ້ບັນຊາການບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີມອບ-ຮັບຂໍ້ຕົກລົງເລື່ອນຊັ້ນພົນເອກໃຫ້.ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ກໍາມະການກົມການເມືອງ, ເລຂາຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ; ເລື່ອນຊັ້ນ ພົນເອກໃຫ້ທ່ານ ພົນໂທຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ ກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ເລື່ອນຊັ້ນ ພົນໂທ ໃຫ້ແກ່ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນຢ້ວານແອັງ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ກໍາມະການຄະນະພັກ ກອງທັບສູນກາງ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາກອງທັບ ແລະ ຕຳຫຼວດ ກໍ່ຄືພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຊັ້ນ ຈົ່ງເສີມຂະຫອາຍມູນເຊື້ອ ອັນສະຫງ່າລາສີຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ, ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນວິລະຊົນ, ຮັກສາຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ເດັດດ່ຽວຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ປະເທດຊາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ນັບແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ຕຸລາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top