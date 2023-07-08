Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ-ສິງ​ກະ​ໂປ ເພື່ອ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ສິງປະໂປ ເວົ້າສະເພາະ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ສະດວກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິນຄາຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: An Đăng/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດພາກພື້ນ ສິງກະໂປ (SRBF) ຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກພື້ນເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ”. ມີການນຳວິສາຫະກິດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງ, ນັກການທູດກ່ວາ 800 ທ່ານທີ່ມາຈາກ 420 ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ 32 ປະເທດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິນຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນເວທີປາໄສທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໜຶ່ງນອກ ສິງກະໂປ; ພິເສດ, ເຫດການຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສອງປະເທດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023)  ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ (2013 - 2023).

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ສິງປະໂປ ເວົ້າສະເພາະ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ສະດວກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ບັນຫາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກກອນມະນຸດ… ໃນໂອກາດນີ້, ຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນການເຊັນ ບົດບັນຖືກຊ່ວຍຈຳ (MOUs) 12 ສະບັບກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການບໍລິການການເງິນ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top