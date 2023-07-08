ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ ເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສວິສາຫະກິດພາກພື້ນ ສິງກະໂປ (SRBF) ຄັ້ງທີ 7 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກພື້ນເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ”. ມີການນຳວິສາຫະກິດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງ, ນັກການທູດກ່ວາ 800 ທ່ານທີ່ມາຈາກ 420 ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ 32 ປະເທດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິນຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນເວທີປາໄສທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໜຶ່ງນອກ ສິງກະໂປ; ພິເສດ, ເຫດການຈັດຂຶ້ນກົງກັບໂອກາດສອງປະເທດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023) ແລະ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ-ສິງກະໂປ (2013 - 2023).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຄາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ສິງປະໂປ ເວົ້າສະເພາະ ມີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ສະດວກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ບັນຫາພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກກອນມະນຸດ… ໃນໂອກາດນີ້, ຝ່າຍຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນການເຊັນ ບົດບັນຖືກຊ່ວຍຈຳ (MOUs) 12 ສະບັບກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການບໍລິການການເງິນ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ.