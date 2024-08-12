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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ Brunei Darusalam

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bandar Seri Begawan, ປະເທດ Brunei, ທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ກະສັດ Haji Hassanal Bolkiah ແລະ ທ່ານ Abdul Rahman Taib ປະທານສະພານິຕິບັນຍັດ.
ກະສັດ Haji Hassanal Bolkiah ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫງວຽນຄັກດິ້ງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ Brunei ຢູ່ບັນດາກົນໄກໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນການຮ່ວມມື, ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ; ສືບຕໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກກພື້ນ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳກໍ່ຄືສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງບັນດາຝ່າຍ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີປະສິດທິຜົນຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC), ພ້ອມທັງພະຍາຍາມສ້າງກົດແຫ່ງກການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍສາກົນ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນຄັກດິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາ, ຊຸກຍູ້ການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພານິຕິບັນຍັດ Brunei Darusalam, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດສອງປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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