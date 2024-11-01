ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລົງທຶນ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8) ແລະ ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ຊາລະອານາຈັກ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ລັດຖະມົນຕີກະຊວງລົງທຶນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານ Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນກັບພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມແຖວໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ລັດຖະມົນຕີມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໂດຍໄວ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມດູດດື່ມ.
ສ່ວນທ່ານ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ຖືວ່າ ມີນັກລົງທຶນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດຫຼາຍຄົນ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມດູດດື່ມເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ. ບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດຂອງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາອົງການ, ຄູ່ຮ່ວມມືຝ່າຍຫວຽດນາມ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາເອກະສານການຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຍັງບໍ່ທັນສົມກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດທີ່ດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການອາຣັບບິ ອາອຸດິ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນ ແລະ ສ້າງບັນດາສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ປະກອບສ່ວນນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ທຽບເທົ່າກັບການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ.