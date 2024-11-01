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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມມ​ື​ລົງ​ທຶນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນກັບພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມແຖວໜ້າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີຝ່າຍ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເຂົ້າຮ່ວມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8) ແລະ ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກຢູ່ຊາລະອານາຈັກ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ລັດຖະມົນຕີກະຊວງລົງທຶນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານ Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືລົງທຶນກັບພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ, ໃນນັ້ນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມແຖວໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ລັດຖະມົນຕີມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດໂດຍໄວ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມດູດດື່ມ.

ສ່ວນທ່ານ Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ຖືວ່າ ມີນັກລົງທຶນ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດຫຼາຍຄົນ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມດູດດື່ມເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ. ບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດຂອງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາອົງການ, ຄູ່ຮ່ວມມືຝ່າຍຫວຽດນາມ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຈລະຈາ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາເອກະສານການຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຍັງບໍ່ທັນສົມກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດທີ່ດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການອາຣັບບິ ອາອຸດິ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນ ແລະ ສ້າງບັນດາສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ປະກອບສ່ວນນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ທຽບເທົ່າກັບການພົວພັນທາງດ້ານການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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