Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຕາ​ລີ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ອີຕາລີ, ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Rome, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ Giorgia Meloni.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ Giorgia Meloni

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງປະເທດ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບມາດຕະການແທດຈິງ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ. ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະຫວ່າງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ. ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາອົງການ, ເວທີປາໄສສາກົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Rome ຂອງອີຕາລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ອີຕາລີ Ignazio La Russa, ປະທານສະພາຕ່ຳ Lorenzo Fontana ແລະ ທ່ານ Roberto Gualtieri ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ Rome.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິງ​ເຫວະ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ຍີ່​ປຸ່ນ (JBIC)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Maeda Tadashi, ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JBIC), ທັງເປັນທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢຽມ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top