ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງປະເທດ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບມາດຕະການແທດຈິງ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ. ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະຫວ່າງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ. ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາອົງການ, ເວທີປາໄສສາກົນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Rome ຂອງອີຕາລີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ອີຕາລີ Ignazio La Russa, ປະທານສະພາຕ່ຳ Lorenzo Fontana ແລະ ທ່ານ Roberto Gualtieri ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ Rome.