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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫວຽດ​ນາມ - ໂດ​ມີ​ນີ​ກາ

ຄະນະຜູ້ແທນກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການເປັນຫົວຄ້າຄະນະ ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໂດມີນີກາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ກໍລະກົດ 2024.
ທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການພົບປະ ກັບການນຳ ສ.ໂດມີນີກາ, ທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ ຫົວໜ້າກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ໂດມີນີກາ, ເປີດພາກໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິກຳ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ການນຳ ສ.ໂດມີນີກາ ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

ສອງຝ່າຍຖືວ່າ ປັດຈຸບັນການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງຝ່າຍຢູ່ລະດັບສູງກ່ວາ 100 ລ້ານ USD/ປີ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມກໍ່ຄືຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ມີ​ການ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ​ມີ​ການ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວົງການນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນຮູ້ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ມີການຕີລາຄາຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
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