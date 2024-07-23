ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ໂດມີນີກາ
ທີ່ການພົບປະ ກັບການນຳ ສ.ໂດມີນີກາ, ທ່ານ ຫວູຫ໋າຍຮ່າ ຫົວໜ້າກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ສ.ໂດມີນີກາ, ເປີດພາກໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິກຳ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ການນຳ ສ.ໂດມີນີກາ ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ສອງຝ່າຍຖືວ່າ ປັດຈຸບັນການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າສອງຝ່າຍຢູ່ລະດັບສູງກ່ວາ 100 ລ້ານ USD/ປີ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມກໍ່ຄືຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍ.