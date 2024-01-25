ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ່ຕາງໜ້າ ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍລາວ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ການນຳກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 7; ບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຫຼາຍກວ່າ 130 ຄົນ ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ບັນດານັກສຶກສາລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ແບ່ງປັນ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງ ເລື່ອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍບັນພະບູລຸດຂອງ 3 ປະເທດໄດ້ຄ່ຽງບ່າຄ່ຽງໄຫຼ່, ພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຂອງຊາດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ 3 ປະເທດກໍ່ພວມສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືກັນສ້າງສາ, ພັດທະນາແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນ ຂອງ 3 ປະເທດ ເຄົາລົບ ແລະຕັ້ງໃຈປະກອບສ່ວນໄປສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໝ້ນແຟ້ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດລາຍການຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ຮັບອຸປະຖຳນັກຮຽນກຳປູເຈຍ 12 ຄົນ ທີ່ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.