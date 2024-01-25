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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການພົວ​ພັນ​​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລະ​ຫວ່າງ​ ໄວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 23 ມັງກອນ ຜ່ານມາ, ທີ່ເຂດບູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ກູຈີ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິງ), ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ຮ່ວມແມ່ຂອງ, ນ້ຳໃຈຮັກແພງອັນເລິກເຊິ່ງ, ຊົມເຊີຍລະດູບານໃໝ່ ປີມະໂລງ 2024” ຖືກຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຊາວໝຸ່ມກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບນັກສຶກສາ ລາວ, ກຳປູເຈຍ (ພາບ: TTXVN)

ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີຜູ່ຕາງໜ້າ ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍລາວ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ການນຳກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 7; ບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຫຼາຍກວ່າ 130 ຄົນ ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ບັນດານັກສຶກສາລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ແບ່ງປັນ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງ ເລື່ອງປູ່ຍ່າຕາຍາຍບັນພະບູລຸດຂອງ 3 ປະເທດໄດ້ຄ່ຽງບ່າຄ່ຽງໄຫຼ່, ພ້ອມກັນຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຂອງຊາດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ 3 ປະເທດກໍ່ພວມສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືກັນສ້າງສາ, ພັດທະນາແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນ ຂອງ 3 ປະເທດ ເຄົາລົບ ແລະຕັ້ງໃຈປະກອບສ່ວນໄປສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໝ້ນແຟ້ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດລາຍການຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ຮັບອຸປະຖຳນັກຮຽນກຳປູເຈຍ 12 ຄົນ ທີ່ພວມສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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