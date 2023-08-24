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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ການາດາ ໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງກວກແຄງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shawn Steil (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ດັ້ງກວກແຄງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ການາດາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Shawn Steil, ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງກວກແຄງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ ໃນບັນດາຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ສະເໜີໃຫ້ ການາດາ ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການການເມືອງສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາການປ່ອຍອາຍພິດລົງ 0 ໃນປີ 2050. ພ້ອມທັງ, ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ສ້າງແຜນການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຜັນຂະຫຍາຍ JETP; ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການຮັບບຸລິມະສິດ, ບັນດາເງື່ອນໄຂໃຫ້ກູ້ຢືມດ້ວຍຄ່າດອກເບ້ຍຕ່ຳໃນຂອບເຂດ JETP.  

ສ່ວນຝ່າຍ ການາດາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Shawn Steil ຖືວ່າ, ປີ 2023 ສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ແມ່ນປີມີຄວາມໝາຍພິເສດເພື່ອເພີ່ມທະວີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່​າງ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເນັນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
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