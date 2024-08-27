ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສະໜິດຕິພັນລະຫວ່າງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນການເມືອງຂັ້ນສູງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທີ່ພວມໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ລາວ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢືນຢັນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນເລື່ອງເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສະໜິດຕິດພັນເປັນພິເສດລະຫວ່າງ 2 ຊາດ, ກອງທັບ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກອງທັບ 2 ປະເທດ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນວຽກງານກະກຽມ, ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກທຸກຂັ້ນ; ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານເສນາທິການ, ສະເໜີຕໍ່ການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດກ່ຽວກັບບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຂອງແຕ່ລະພັກ ສຳລັບກອງທັບຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານພົນໂທ ຈິ້ງວັນກວຽດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນການເມືອງຂັ້ນສູງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ; ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ 2 ຝ່າຍກັບທ່ານພົນໂທ ທອງລອຍ ສີລິວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ.