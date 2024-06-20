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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ອົດສະຕາລີ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເອງໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ,
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: bocongan.gov.vn)

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເອງໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນເລື່ອງ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ Canberra ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການບຳລຸງສ້າງພາສາຕ່າງປະເທດ, ບຳລຸງສ້າງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ວິຊາສະເພາະ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ໜູນຊ່ວຍອຸປະກອນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານຮາກຖານຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ…

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຢືນຢັນວ່າ, ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ເວົ້າລວມ, ການພົວພັນລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງ ອົດສະຕາລີ ເວົ້າສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ອວຍ​ພັນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ອາ​ວຸ​ໂສ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 99 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/6/1925-21/6/2024) ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ນັກຂ່າວອາວຸໂສຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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