ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມີນາ, ທີ່ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍ ທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆ ອຸດົມໄຊ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບການນຳ ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງເລຂາພັກ ແຂວງຮ່ານາມ, ທ່ານນາງ ດິງທິລົວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ; ສະນັ້ນ ສອງທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບາງຂົງເຂດ, ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ແທດຈິງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຕື່ມ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບອັນໝັ້ນແກ່ນ, ຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າຈຽມພອນ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆ ອຸດົມໄຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ເຊັ່ນຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຮັກສາສາຍພົວພັນອັນດີງາມຂອງສອງທ້ອງຖິ່ນ; ຫວັງຢາກໃຫ້ ແຂວງຮ່ານາມ ຊ່ວຍໜູນກ່ຽວກັບ ວຽກງານບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແບ່ງບັນບົດຮຽນປະສົບການ ການສ້າງສູນບໍລິຫານລັດຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່.