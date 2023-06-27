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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສະວິດ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ພ້ອມທັງປັບປຸງການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະວິດ Martin Candinas (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະວິດ Martin Candinas ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 27-30 ມິຖຸນາ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະວິດ Thomas Gass ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ພ້ອມທັງປັບປຸງການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດ. ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Martin Candinas ຈະຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີມູນຄ່າ 70 ລ້ານ Franc ສະວິດ (CHF) ຈາກລັດຖະບານ ສະວິດ ສຳລັບໄລຍະ 2021 – 2024, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິຮູບເສດຖະກິດ, ພ້ອມກັບໂຄງການອື່ນໆ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Thomas Gass ຢືນຢັນວ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດຮອບ​ດ້ານ ກັບ ຈີນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດຮອບ​ດ້ານ ກັບ ຈີນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ຈີນ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນທິດທາງບຸລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສຳລັບປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຂອງ ຈີນ, ກໍຄື ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ອາຊຽນ.
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