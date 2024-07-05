ເຜີຍແຜ່ ຄຸນຄ່າມະນຸດສະທຳ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ແລະ ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກອງທັບ (Viettel) ແມ່ນຜູ້ບຸກເບີກ ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ປະດິດສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ, ຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕ ດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ພົບກັນ ໃນແນວຄວາມຄິດ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກຫົວໃຈ”. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ ດັ່ງກ່າວ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ລາງວັນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ທີ່ໃສ່ຊື່ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ ຫົວໃຈ” ຄັ້ງທີ I ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເປັນບ່ອນ ເຕົ້າໂຮມ ຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ນັກຖ່າຍທໍາວີດີໂອ ທີ່ນິຍົມມັກ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ພາຍຫຼັງການປຸກລະດົມ ເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນ, ລາງວັນ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກນັກປະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຄອງຄອຍ ຂອງ ຄະນະຈັດຕັ້ງ ມີນັກປະພັນ 318 ຄົນ, ຮູບຖ່າຍ ເກືອບ 1.700 ແຜ່ນ ແລະ ວີດີໂອ 87 ຜົນງານ, ໃນນັ້ນມີຮູບຖ່າຍດ່ຽວ 614 ແຜ່ນ ແລະ 144 ຜົນງານຮູບຖ່າຍ ເປັນຊຸດ (ແຕ່ລະຊຸດ ສະເລ່ຍ ມີຮູບຖ່າຍ 5-8 ແຜ່ນ).
ລາງວັນທີ 1 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ຫຼົງໄຫຼ ກັບການປະດິດສ້າງ ຫຸ່ນຍົນ-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນວັນຮ໋ຽວ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ທັງໝົດບັນດາຜົນງານ ທ່ີສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ລ້ວນແຕ່ໃກ້ຊິດ ກັບຫົວຂໍ້ຂອງລາງວັນ. ມີນັກປະພັນ ຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບຂອງລາງວັນ, ເພາະສະນັ້ນ ມີວິທີການສະແດງ ຢ່າງມີ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອຸດົມສົມບູນ ກັບບັນດາຜົນງານ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ປະທັບໃຈ. ນັ້ນແມ່ນການໝູນໃຊ້, ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກໍຄືໃນຊີວິດ ສັງຄົມເຊັ່ນ ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ປ້ອງກັນປະເທດ... ບັນດາຜົນງານ ໄດ້ຮັບການປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈາກ ທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ເຂດພູເຂົາ ເຖິງເຂດທົ່ງພຽງ, ເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ບັນດາເຂດໝູ່ເກາະທະເລ ຂອງ ປະເທດຊາດ.
ລາງວັນທີ 1 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: ສ້າງຄວາມ ລຸໂລ່ງ ໃນການຈະລາຈອນ ຢູ່ເມືອງ ໂຮ່ຈີມິນ-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງທິທູບາ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)
ລາງວັນທີ 2 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ເອົາຊະນະຊີວິດ-ຖ່າຍໂດຍ: ຫງວຽນວິງຫຽນ (ແຂວງ ຫວີງລອງ)
ລາງວັນທີ 2 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ຄວາມສຸກທ່ີລຽບງ່າຍ-ຖ່າຍໂດຍ: ຫງວຽນວັນກວາງ (ແຂວງ ນິງທ້ວນ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ຊົ່ວໂມງຮຽນໃໝ່-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງ ກວາງຟຸກ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ເຕັກໂນໂລຊີ ການຈອດ ຫຸ່ນຍົນ ດ້ວຍເຕັກນິກສູງ. ຖ່າຍໂດຍ: ກ່ຽວແອງຢຸ້ງ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ຊົ່ວໂມງຮຽນໃໝ່-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງ ກວາງຟຸກ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)
ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາກວດສອບໄດ້ ເຮັດວຽກຢ່າງຈິງໃຈ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຜ່ານຫຼາຍຮອບ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາ 22 ຜົນງານຮູບຖ່າຍດ່ຽວ, 24 ຜົນງານຮູບຖ່າຍເປັນຊຸດ ແລະ 15 ຜົນງານວີດີໂອ ເພື່ອການວາງສະແດງ ແລະ ມອບລາງວັນ. ດ້ວຍ 61 ຜົນງານ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ວາງສະແດງ, ມີຫຼາຍຜົນງານ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ “ຫົວໃຈ” ຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກມັກໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ.
ລາງວັນທີ 2 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນງານ ລະບົບ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນຮຸຍຮຸ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ລາງວັນທີ 2 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: Viettel Post ໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ 4.0-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນທິມິງເຟື້ອງ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: ອຸປະກອນ ອັດສະລິຍະ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອຄົນເຈັບ ເສັ້ນເລືອດ ໃນສະໝອງແຕກ-ຖ່າຍໂດຍ: ເລ ແທງຕຸ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: Delco Farm-ຮູບແບບຟາມ ອັດ ສະລິຍະ-ຖ່າຍໂດຍ: ບຸ່ຍເກືອງກວ໋ຽດ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມກາງຄືນ- ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ- ຖ່າຍໂດຍ: ເລມິນເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ)
ຈາກລາງວັນຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກຫົວໃຈ”, VNA ແລະ Viettel ຫວັງວ່າ ນັກຂ່າວ, ນັກຖ່າຍຮູບ, ນັກຖ່າຍທໍາ ວີດີໂອ ແຕ່ລະຄົນ ຈະເປັນ “ເລຂານຸການ”, ບັນທຶກໄວ້ ຊ່ວງເວລາ ແຫ່ງການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຊາດ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ທົງທ້ຽນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ