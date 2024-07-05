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ຂ່າວສານ

ເຜີຍແຜ່ ຄຸນຄ່າມະນຸດສະທຳ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ແລະ ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກອງທັບ (Viettel) ແມ່ນຜູ້ບຸກເບີກ ໃນຂະບວນວິວັດ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ປະດິດສ້າງ ຂອງ ລັດຖະບານ, ຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕ ດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ພົບກັນ ໃນແນວຄວາມຄິດ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກຫົວໃຈ”. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ ດັ່ງກ່າວ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ລາງວັນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ທີ່ໃສ່ຊື່ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ ຫົວໃຈ” ຄັ້ງທີ I ໄດ້ກຳເນີດ ແລະ ເປັນບ່ອນ ເຕົ້າໂຮມ ຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ແລະ ນັກຖ່າຍທໍາວີດີໂອ ທີ່ນິຍົມມັກ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ພາຍຫຼັງການປຸກລະດົມ ເປັນເວລາກວ່າ 3 ເດືອນ, ລາງວັນ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກນັກປະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຄອງຄອຍ ຂອງ ຄະນະຈັດຕັ້ງ ມີນັກປະພັນ 318 ຄົນ, ຮູບຖ່າຍ ເກືອບ 1.700 ແຜ່ນ ແລະ ວີດີໂອ 87 ຜົນງານ, ໃນນັ້ນມີຮູບຖ່າຍດ່ຽວ 614 ແຜ່ນ ແລະ 144 ຜົນງານຮູບຖ່າຍ ເປັນຊຸດ (ແຕ່ລະຊຸດ ສະເລ່ຍ ມີຮູບຖ່າຍ 5-8 ແຜ່ນ).

  ລາງວັນ​ທີ​  1 ຮູບຖ່າຍ​ດ່ຽວ: ຫຼົງໄຫຼ ກັບການປະດິດສ້າງ ຫຸ່ນຍົນ-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນ​ວັນ​ຮ໋ຽວ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ)  

ທັງໝົດບັນດາຜົນງານ ທ່ີສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ລ້ວນແຕ່ໃກ້ຊິດ ກັບຫົວຂໍ້ຂອງລາງວັນ. ມີນັກປະພັນ ຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບຂອງລາງວັນ, ເພາະສະນັ້ນ ມີວິທີການສະແດງ ຢ່າງມີ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອຸດົມສົມບູນ ກັບບັນດາຜົນງານ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ປະທັບໃຈ. ນັ້ນແມ່ນ​ການ​ໝູນໃຊ້, ນຳ​ໃຊ້ ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ໃນຊີວິດ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ ​ກໍຄືໃນ​ຊີວິດ ສັງຄົມເຊັ່ນ ສາທາລະນະສຸກ, ການ​ສຶກສາ, ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ... ບັນດາຜົນງານ ໄດ້ຮັບການປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈາກ ທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ເຂດພູເຂົາ ເຖິງເຂດທົ່ງພຽງ, ເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ບັນດາເຂດໝູ່ເກາະທະເລ ຂອງ ປະເທດຊາດ.

    

 

ລາງວັນທີ 1 ຮູບຖ່າຍຊຸດ: ສ້າງຄວາມ ລຸໂລ່ງ ໃນການຈະລາຈອນ ຢູ່ເມືອງ ໂຮ່ຈີມິນ-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງທິທູບາ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

 

 

ລາງວັນ​ທີ​ 2 ຮູບຖ່າຍ​ດ່ຽວ: ເອົາຊະ​ນະ​ຊີ​ວິດ-​ຖ່າຍໂດຍ: ຫງວຽນ​ວິ​ງ​ຫຽນ (ແຂວງ ຫວີງລອງ)

 

 

ລາງວັນ​ທີ 2 ຮູບຖ່າຍ​ດ່ຽວ: ຄວາມ​ສຸກ​ທ່ີລຽບ​ງ່າຍ-ຖ່າຍໂດຍ: ຫງວຽນ​ວັນ​ກວາງ (ແຂວງ ນິງ​ທ້ວນ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍ​ດ່ຽວ: ຊົ່ວໂມງຮຽນໃໝ່-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງ ກວາງຟຸກ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍດ່ຽວ: ເຕັກໂນໂລຊີ ການຈອດ ຫຸ່ນຍົນ ດ້ວຍເຕັກນິກສູງ. ຖ່າຍໂດຍ: ກ່ຽວແອງຢຸ້ງ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບຖ່າຍ​ດ່ຽວ: ຊົ່ວໂມງຮຽນໃໝ່-ຖ່າຍໂດຍ: ໂງ ກວາງຟຸກ (ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ)

 

ຄະນະ​​ຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ສະພາກວດສອບໄດ້ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ, ພາວະວິໄສ ແລະ ຜ່ານ​ຫຼາຍ​ຮອບ ເພື່ອ​​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ 22 ຜົນງານ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ດ່ຽວ, 24 ຜົນງານ​ຮູບ​ຖ່າຍເປັນຊຸດ ​ແລະ 15 ຜົນງານ​ວີດີ​ໂອ ​ເພື່ອການວາງ​ສະ​ແດງ ​ແລະ ມອບ​ລາງວັນ. ດ້ວຍ 61 ຜົນງານ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ວາງສະແດງ, ມີຫຼາຍຜົນງານ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ “ຫົວໃຈ” ຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮັກມັກໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ.

 

ລາງວັນ​ທີ 2 ​ຮູບ​ຖ່າຍຊຸດ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ງານ ​ລະບົບ ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນ​ຮຸຍ​ຮຸ່ງ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ)

 

 

ລາງວັນທີ 2 ຮູບ​ຖ່າຍຊຸດ: Viettel Post ໃນຍຸກເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕອນ 4.0-ຖ່າຍໂດຍ: ເຈິ່ນທິມິງເຟື້ອງ (ຮ່າໂນ້ຍ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບ​ຖ່າຍຊຸດ: ອຸປະກອນ ອັດສະລິຍະ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຫຼືອຄົນເຈັບ ເສັ້ນເລືອດ ໃນສະໝອງແຕກ-ຖ່າຍໂດຍ: ເລ ແທງຕຸ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບ​ຖ່າຍຊຸດ: Delco Farm-ຮູບແບບຟາມ ອັດ ສະລິຍະ-ຖ່າຍໂດຍ: ບຸ່ຍເກືອງກວ໋ຽດ (ຮ່າໂນ້ຍ)

 

 

ລາງວັນທີ 3 ຮູບ​ຖ່າຍຊຸດ: ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມກາງຄືນ- ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ- ຖ່າຍໂດຍ: ເລມິນເຊີນ (ຮ່າໂນ້ຍ)

 

ຈາກລາງວັນຮູບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ “ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກຫົວໃຈ”, VNA ແລະ Viettel ຫວັງວ່າ ນັກຂ່າວ, ນັກຖ່າຍຮູບ, ນັກຖ່າຍທໍາ ວີດີໂອ ແຕ່ລະຄົນ ຈະເປັນ “ເລຂານຸການ”, ບັນທຶກໄວ້ ຊ່ວງເວລາ ແຫ່ງການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຊາດ.

ປະຕິບັດໂດຍ: ທົງທ້ຽນ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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