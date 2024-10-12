ຂ່າວສານ
ເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານ hardware ທີ່ມີເງິນລົງທຶນ 30 ລ້ານ USD ຢູ່ຫ໋າຍຝ່ອງ
ໂຮງງານໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2022 ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກ່ວາ 4,3 ເຮັກຕາ, ລວມຍອດເງິນລົງທຶນ 30 ລ້ານ USD. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງຕ່ອງໂສ້ໃນການຜະລິດສຳເລັດແລ້ວ. ເມື່ອໂຮງງານເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ທ່ານ Martin Poxton, ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານພາກພື້ນ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Assa Abloy ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ສຳລັບໂຮງງານແຫ່ງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຂາຍເຄື່ອງຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ, ໂຮງງານນີ້ຈະສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຊ່ວຍພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນລົງໃນປີ 2030 ແລະ ບັນລຸ ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.