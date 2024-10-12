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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງງານ hardware ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ລົ​ງ​ທຶນ 30 ລ້ານ USD ຢູ່​ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ

ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານ hardware Assa Abloy ຫວຽດນາມ (ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Assa Abloy ຂອງຊູແອັດ) ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ DEEP C 2B ຫ໋າຍຝ່ອງ.
ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານ hardware Assa Abloy ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໂຮງງານໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2022 ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກ່ວາ 4,3 ເຮັກຕາ, ລວມຍອດເງິນລົງທຶນ 30 ລ້ານ USD. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ, ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງຕ່ອງໂສ້ໃນການຜະລິດສຳເລັດແລ້ວ. ເມື່ອໂຮງງານເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ ຈະປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ທ່ານ Martin Poxton, ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານພາກພື້ນ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Assa Abloy ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບໂຮງງານແຫ່ງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຂາຍເຄື່ອງຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສັງຄົມ, ໂຮງງານນີ້ຈະສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນການຊ່ວຍພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນລົງໃນປີ 2030 ແລະ ບັນລຸ ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ໃນປີ 2050.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ ປ່ອຍ​ອາ​ຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື “ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ ປ່ອຍ​ອາ​ຍ​ພິດ​ລົງ​ລະ​ດັບ 0”

ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຂອງບັນດາການນຳປະຊາຄົມ ອາຊີປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື.
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