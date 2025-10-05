Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພັກກຳອຳນາດ ຍີ່ປຸ່ນ ມີປະທານຍິງ

ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານນາງ Sanae Takaichi ມີໂຄງການເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າໃນໄລຍະ 1 ທົດສະວັດ.
ທ່ານນາງ Sanae Takaichi ໄດ້ກາຍເປັນປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ (LDP) ກຳອຳນາດ (ພາບ: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

ວັນທີ 04 ຕຸລາ, ນັກການເມືອງທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍປະສົບການ ທ່ານນາງ Sanae Takaichi ໄດ້ກາຍເປັນປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ (LDP) ກຳອຳນາດ ພາຍຫຼັງການປ່ອນບັດ 2 ຄັ້ງຢູ່ສຳນັກງານຂອງພັກ. ດ້ວຍໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ Sanae Takaichi ໄດ້ກາຍເປັນການນຳຍິງທຳອິດຂອງ LDP.

ທ່ານນາງ Sanae Takaichi, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ອາຍຸ 64 ປີ, ເຄີຍໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນການຄັດເລືອກແຖວໜ້າຂອງມະຫາຊົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຈາກບັນດາພັກຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອທ່ານນາງຊອກຫາວິທີກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິງຄົນທຳອິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານນາງ Sanae Takaichi ມີໂຄງການເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າໃນໄລຍະ 1 ທົດສະວັດ ດ້ວຍບັນດາບ້ວງເງິນລົງທຶນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກລັດເຂົ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຜະລິດທັນຍາຫານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

