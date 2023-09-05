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ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທິມກິລາບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າຮອບແຂ່ງຂັນຮອງຊະນະເລີດ ອາຊີ

ງານແຂ່ງຂັນບານສົ່ງຍິງຊິງແຊ້ມ ອາຊີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາ 06 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນ ຣາດຈະສີມາ (ໄທ) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 14 ທິມ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສາຍ.
ທິມກິລາບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມ ອົດສະຕາລີ ດ້ວຍຄະແນນ 3-0 (ພາບ: VTV)

ທິມກິລາບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາຊະນະຕໍ່ທິມ ອົດສະຕາລີ ດ້ວຍຄະແນນ 3-0 ໃນນັດແຂ່ງຂັນບານສົ່ງຍິງໃນສາຍ E ຮອບທີ 2 ຂອງການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມ ອາຊີ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ກັນຍາ, ຢູ່ ໄທ. ດ້ວຍຜົນງານດັ່ງກ່າວ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທິມກິລາບານສົ່ງຍິງ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ບານສົ່ງຍິງ ອາຊີ ເຖິງວ່າຍັງເຫຼືອອີກ 1 ນັດແຂ່ງຂັນໃນສາຍ E - ພົບກັບ ໄທ ເວລາ 18:00 ໂມງ ວັນທີ 04 ກັນຍາ.

ງານແຂ່ງຂັນບານສົ່ງຍິງຊິງແຊ້ມ ອາຊີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາ 06 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນ ຣາດຈະສີມາ (ໄທ) ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 14 ທິມ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ສາຍ. 3 ທິມທີ່ມີຜົນງານສູງສຸດຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ງານແຂ່ງຂັນບານສົ່ງຍິງຊິງແຊ້ມໂລກ 2025 (FIVB Championship 2025).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ,
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