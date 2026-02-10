ຂ່າວສານ
ເບິ່ງແຍງດູແລ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໂອກາດບຸນເຕັດ
ໃນຊຸມວັນໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ, ບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບທຸກຍາກ, ຄົນເຈັບເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຜ່ານບັນດາລາຍການສະຫວັດດີການຄື: ຕະຫຼາດນັດ 0 ດົ່ງ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ອັງເປົ້າຍາມຕົ້ນປີໃໝ່…ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດບຸນເຕັດທີ່ອົບອຸ່ນໃນໂຮງໝໍ.
ຢູ່ໂຮງໝໍປະຊາຊົນຢາດິ່ງ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ ໄດ້ດຳເນີນ ງານຕະຫຼາດນັດ 0 ດົງ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ, ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ 150 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນ 50 ຄົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນຕາແສງ ຢາດິງ. ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ຮັບເຂົ້າຕະຫຼາດບຸນເຕັດ ທີ່ມີ 15 ຮ້ານວາງຂາຍສິນຄ້າດ້ວຍລາຄາ 0 ດົງ, ທີ່ມີສິນຄ້າຈຳເປັນກ່ວາ 20 ປະເພດ, ປະກອບສ່ວນນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ, ແບ່ງປັນຢູ່ໂຮງໝໍ.
ຢູ່ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງ ທູດຶກ, ລາຍການ ງານຕະຫຼາດນັດ 0 ດົງຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ, ສະໜອງບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍເດັກ 2 ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.