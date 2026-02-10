Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸ​ນ​ເຕັດ

ຢູ່ໂຮງໝໍປະຊາຊົນຢາດິ່ງ, ວັນທີ 8 ກຸມພາ ໄດ້ດຳເນີນ ງານຕະຫຼາດນັດ 0 ດົງ - ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ, ບຸນເຕັດແບ່ງປັນ” ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ 150 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ປະຊາຊົນ 50 ຄົນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນຕາແສງ ຢາດິງ.

ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງ ທູດຶກຈະມອບຂອງຂວັນກວ່າ 5.200 ພູດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ (ພາບ: VOV)

ໃນຊຸມວັນໃກ້ຈະຮອດບຸນເຕັດ, ບັນດາໂຮງຮຽນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບທຸກຍາກ, ຄົນເຈັບເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຜ່ານບັນດາລາຍການສະຫວັດດີການຄື: ຕະຫຼາດນັດ 0 ດົ່ງ, ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ອັງເປົ້າຍາມຕົ້ນປີໃໝ່…ປະກອບສ່ວນສ້າງບັນຍາກາດບຸນເຕັດທີ່ອົບອຸ່ນໃນໂຮງໝໍ.

ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ຮັບເຂົ້າຕະຫຼາດບຸນເຕັດ ທີ່ມີ 15 ຮ້ານວາງຂາຍສິນຄ້າດ້ວຍລາຄາ 0 ດົງ, ທີ່ມີສິນຄ້າຈຳເປັນກ່ວາ 20 ປະເພດ, ປະກອບສ່ວນນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ, ແບ່ງປັນຢູ່ໂຮງໝໍ.

ຢູ່ໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງ ທູດຶກ, ລາຍການ ງານຕະຫຼາດນັດ 0 ດົງຄັ້ງທີ 14 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ, ສະໜອງບັນດາເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍເດັກ 2 ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ​ແມ່ນບ​ຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຈີນ​ແມ່ນບ​ຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ແຖວ​ໜ້າ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຄົ້ນສະເໝີປາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາວະວິໄສ, ການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
