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ຂ່າວສານ

ເດືອນມະນຸດສະທຳ: ສະພາກາແດງທຸກຂັ້ນ ສູ້ຊົນໜູນຊ່ວຍ 100.000 ສະຖານທີ່ມະນຸດສະທຳ

ໃນເດືອນມະນຸດສະທຳ, ສະພາກາແດງທຸກຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສູ້ຊົນຂົນຂວາຍແຜ່ບໍລິຈາກຈຳນວນເງິນ 400 ຕື້ດົ່ງ (16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ 100.000 ສະຖານທີ່ມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວປະເທດ.

ເດືອນມະນຸດສະທຳປີນີ້ໂດຍສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມຜັນຂະຫຍາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂະບວນການມະນຸດສະທຳ - ມອບສົ່ງຄວາມຮັກແພງ”.

ໃນເດືອນມະນຸດສະທຳ, ສະພາກາແດງທຸກຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສູ້ຊົນຂົນຂວາຍແຜ່ບໍລິຈາກຈຳນວນເງິນ 400 ຕື້ດົ່ງ (16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອໜູນຊ່ວຍໃຫ້ 100.000 ສະຖານທີ່ມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ແຕ່ລະສະພາກາແດງແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ຂົນຂວາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກໍ່ສ້າງໃໝ່, ສ້ອມແປງເຮືອນຄົວເຄິ່ງກິນນອນຂອງບັນດາໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ, ມູນຄ່າໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 150 ລ້ານດົ່ງ/ແຫ່ງ (ປະມານ 6.000 ໂດລາສະຫະລັດ); ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນກາແດງ 2 ຫຼັງໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຄອບຄົວຊາວປະມົງທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມີມູນຄ່າໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 50 ລ້ານດົ່ງ/ຄອບຄົວ (2000 ໂດລາສະຫະລັດ). ທ່ານນາງ ບຸ່ຍທິຮ່ວາ, ປະທານສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ຂະບວນການນີ້ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງເຖິງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ, ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກເຮົານຳເດືອນມະນຸດສະທຳກາຍເປັນເດືອນຈຸດສຸມທົ່ວປວງຊົນເຮັດວຽກງານມະນຸດສະທຳ. ຈຸດໝາຍຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງການຂົນຂວາຍເງິນຈຳນວນ 400 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ 100.000 ສະຖານທີ່ມະນຸດສະທຳໃນວົງຄະນະຍາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ຊຶ່ງ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ

ກຸ່ມ ທິວທັດທຳມະຊາດ ຈ່າງອານ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນພິເສດຂອງທຳມະຊາດ, ປະຊາຊົນ ນິງບິ່ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທຳມະຊາດໂລກປີ 2024.
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