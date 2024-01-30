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ຂ່າວສານ

ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ່ວາ 1,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ

ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທີ່ການມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ 2024, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ເຊີດຊູ 25 ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ປະເພດລາງວັນ.
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ຂ່າວຈາກກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2024, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ມາ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 1,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງເດືອນກ່ອນ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ພ້ອມກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ, ສະໜິດສະໜົມ.      

ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການທ່ອງທ່ຽວ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທີ່ການມອບລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ 2024, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ເຊີດຊູ 25 ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ປະເພດລາງວັນ. ນັ້ນແມ່ນລາງວັນໂຮງແຮມຂຽວ ອາຊຽນ; ລາງວັນນະຄອນ ທ່ອງທ່ຽວ ສະອາດ ອາຊຽນ, ລາງວັນທ່ອງທ່ຽວຍືນຍົງ ອາຊຽນ, ຫົວຂໍ້ທ່ອງທ່ຽວ ອາຫານການກິນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາຍ​ການ ​ບຸນເຕັດ ຫວຽດ - ​ບຸນເຕັດ​ຢູ່ຄຸ້ມ​ຖະ​ໜົນ​ເກົ່າ ປີ 2024 ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຫຼາກຫຼາຍ​ສີ​ສັນ

ລາຍ​ການ “​ບຸນເຕັດ ຫວຽດ - ​ບຸນເຕັດ​ຢູ່ຄຸ້ມ​ຖະ​ໜົນ​ເກົ່າ ປີ 2024” ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຫຼາກຫຼາຍ​ສີ​ສັນ

ລາຍການ “ບຸນເຕັດຫວຽດ - ບຸນເຕັດຢູ່ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ” ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 28 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 28 ກຸມພາ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ.
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