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ຂ່າວສານ

ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ດ້າ​ນ​ການ​ຄ້າ​ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ-ໄທ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມ 15 ສະບັບ.

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງກວາງບິງ (ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ 6 ແຂວງທາງທິດເໜືອພາກກາງ ຫວຽດນາມ ກັບວິສາຫະກິດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ລາວ ແລະ ໄທ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາສະຫະບະມາຄົມ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂອງ 6 ແຂວງ ທາງທິດເໜືອພາກກາງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງຂອງລາວ ໄທ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການປຸງແຕ່ງ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການສົ່ງອອກນະເຂົ້າ, ສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານສາກົນລະຫວ່າງສາມປະເທດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມ 15 ສະບັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຊີນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍບັນດາມາດຖານ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ວາງອອກ.
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