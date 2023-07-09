ຂ່າວສານ
ເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນດ້ານການຄ້າຫວຽດນາມ-ລາວ-ໄທ
ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງກວາງບິງ (ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກສິນຄ້າລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ 6 ແຂວງທາງທິດເໜືອພາກກາງ ຫວຽດນາມ ກັບວິສາຫະກິດນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ລາວ ແລະ ໄທ. ນະທີ່ນີ້, ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາສະຫະບະມາຄົມ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂອງ 6 ແຂວງ ທາງທິດເໜືອພາກກາງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງຂອງລາວ ໄທ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນການປຸງແຕ່ງ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ການໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດໃນການສົ່ງອອກນະເຂົ້າ, ສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານສາກົນລະຫວ່າງສາມປະເທດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມ 15 ສະບັບ.