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ຂ່າວສານ

ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດານະຄອນເຂດໄຕງວຽນ ກັບນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນວັນບຸນລວມມີ: ງານວາງສະແດງ ມີ 70 ຮ້ານວາງສະແດງ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ...
ການເຄື່ອນໄຫວສະແດງສິລະປະທີ່ວັນບຸນ (ພາບ: TTXVN)

ພິທີໄຂວັນບຸນໂຄສະນາ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດານະຄອນເຂດ ໄຕງວຽນ ກັບນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ (ແຂວງ ຝູອຽນ) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຄິດຮອດຄິດເຖິງ Pleiku ” ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ. ເຫດການໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ: Pleiku (ແຂວງ ຢາລາຍ); ບວນມາທວດ (ແຂວງ ດັກລັກ); ກອນຕຸມ (ແຂວງ ກອນຕຸມ), ຢາເຫງັຍ (ແຂວງ ດັກນົງ) ແລະ ນະຄອນຕຸມຮ່ວາ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.   

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍໃນວັນບຸນລວມມີ: ງານວາງສະແດງ ມີ 70 ຮ້ານວາງສະແດງ ເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ OCOP ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ງານວາງສະແດງພາບແຕ້ມ, ພາບຖ່າຍແນະນຳກ່ຽວກັບຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງບັນດານະຄອນ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ; ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຳຫຼວດລາຍການທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫານະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ. ໃນຂອບເຂດຂອງວັນບຸນ, ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິໂດຍ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນນຳສະເໜີ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 53 ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ - 14 ກໍລະກົດ ຕາມຮູບແບບສົມທົບລະຫວ່າງແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບາງອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
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