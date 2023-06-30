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ຂ່າວສານ

ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນຊີລາຍຊື່Top 50 ວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ລວມມີບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຄື: Vingroup, FPT, Viettel, Vietcombank, Thaco...
ພິທີເຊີດຊູບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກໜັງສືພິມລົງທຶນ ສົມທົບກັບບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຄົ້ນຄວ້າການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ (Viet Research) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ Top 50 ວິສາຫະກິດປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 (VIE50) ແລະ Top 10 ວິສາຫະກິດ ທີມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດຈຸດສຸມ ປີ 2023 (VIE10).

ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະແໜງ: ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມ; ການຢາ - ອຸປະກອນການແພດ; Logistics; ທະນາຄານ; ປະກັນໄພ; ກະສິກຳ; ກໍ່ສ້າງ - ອະສັງຫາລິມະຊັບ… ບັນຊີລາຍຊື່Top 50 ວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ ລວມມີບັນດາວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຄື: Vingroup, FPT, Viettel, Vietcombank, Thaco...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ສູ່​ໂລກ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແນະນຳ, ໂຄສະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫວຽດ ຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.
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