ຂ່າວສານ
ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດພາກກາງ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ຈ່າວິງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ.
ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 13 ແຂວງ, ນະຄອນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຄວບຄຸມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ - ການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
ເຂດພາກກາງ - ໄຕງວຽນ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແມ່ນສອງຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ, ບັນດາວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.