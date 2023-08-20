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ຂ່າວສານ

ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ​ຫວຽດ​ນາມ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ການເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ.
ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໂຄສະນາແນະນຳຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ຈ່າວິງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ.

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ແນະນຳ, ໂຄສະນາພາບພົດ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 13 ແຂວງ, ນະຄອນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານຄວບຄຸມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ - ການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

ເຂດພາກກາງ - ໄຕງວຽນ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແມ່ນສອງຕະຫຼາດແຂກທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາກກາງ, ບັນດາວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮືອນເກືອຍ - ສັນຍາລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,ວິນຍານຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ

ເຮືອນເກືອຍ - ສັນຍາລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ,ວິນຍານຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຜົ່າ ກະຕູ ກໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເຮືອນ ເກືອຍ, ເຮືອນ ເກືອຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຮືອນທີ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳເປັນເອກະລັກ ແມ່ນວັດທະນະທຳພິເສດສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີສີສັນພິເສດຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ ອີກດ້ວຍ. ເຮືອນ ເກືອຍ ປຽບເໝືອນສັນຍາລັກທີ່ສັກກາລະບູຊາ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດໃນຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວເຜົ່າ ກະຕູ
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