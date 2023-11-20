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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດ​ວັນ​ບຸນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ ລະ​ດັບ​ນະ​ຄອນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ຜ່ານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 17 ສະໄໝ, ແນວໂນມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການຮັກຊາດ, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວປຸກລະດົມ, ແຂ່ງຂັນອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບັ້ນປຸກລະດົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ...

ອນບ່າຍວັນທີ 18 ພະຈິກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງແນວໂຮມຊົນຊາດເອກະພາບ ຫວຽດນາມ - ວັນ

  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນ (ພາບ:TTXVN)  

ມູນເຊື້ອຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ (18/11/1930 - 18/11/2023) ຄົບຮອບ 93 ປີ ແລະ 20 ປີ ແຫ່ງວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ (2003-2023), ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຈັດວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດລະດັບນະຄອນຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ເຂດວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ, ຖະໜົນຍ່າງ ຈິ້ງກົງເຊີນ (ເທດສະບານ ເຍີດເຕິນ, ເມືອງ ເຕີຍໂຮ່, ຮ່າໂນ້ຍ).

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫງວຽນລານເຮືອງ ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 17 ສະໄໝ, ແນວໂນມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ, ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ປັນຍາຊົນ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການຮັກຊາດ, ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວປຸກລະດົມ, ແຂ່ງຂັນອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາບັ້ນປຸກລະດົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ...

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະປະຈຳ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນລານເຮືອງ ໄດ້ປຸກລະດົມບັ້ນແຂ່ງຂັນພິເສດ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕອ້ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ.

ວັນບຸນໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 3 ມື້ (ແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ພະຈິກ) ດ້ວຍກິດຈະກຳຫຼາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ

ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍສາກົນ La Vie ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວ ເວົ້າລວມ, ພ້ອມທັງສະແດງການຮ່ວມສຳພັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ທີ່ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນອີກດ້ວຍ.
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