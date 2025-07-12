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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍຮັບ​ປະ​ກັນການ​ຄວາມ​ສົມ​ກຽດ ແລະ ປອດ​ໄພ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ເດື​ອນ​ສິງ​ຫາ ແລະ ວັ​ນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ 2 ກັນ​ຍາ

ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໃຫ້ຮູ້ວ່າສຳລັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພິທີສວນສະໜາມ, ແຫ່ຂະບວນ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວມບາດິ່ງ ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ດ້ວຍ 28.000 ທີ່ນັ່ງ, ທາງນະຄອນໄດ້ມີວິທີການປະດັດປະດາໃຫ້ເວທີຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ລະດົມມະຫາຊົນ, ຮັບປະກັນພາລະທິການ.
ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງ້ຍຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເງ້ຍຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ມີການເຮັດວຽກກັບນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ (19/08/1945-19/08/2025) ແລະ ວັນຊາດປະເທດສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (02/09/1945-02/09/2025)ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໃຫ້ຮູ້ວ່າສຳລັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພິທີສວນສະໜາມ, ແຫ່ຂະບວນ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວມບາດິ່ງ ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ດ້ວຍ 28.000 ທີ່ນັ່ງ, ທາງນະຄອນໄດ້ມີວິທີການປະດັດປະດາໃຫ້ເວທີຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ລະດົມມະຫາຊົນ, ຮັບປະກັນພາລະທິການ, ການແພດ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ. ສຳລັບງານວາງສະແດງ ແລະ ເຫດການຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່າໂນ້ຍຈະຈັດຂຶ້ນສະຖານທີ່ວາງສະແດງຢູ່ສູນງານວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາວັນທີ 5 ກັນຍາ), ງານວາງສແດງຢູ່ເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດເຮືອນເລກທີ 48 ຖະໜົນຮ່າງງາງ, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ OCOP, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ. ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ, ທາງນະຄອນຈະຈັດສອງລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ສູນງານວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢູ່ AMM-58

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ຢູ່ Kuala Lumpur (ມາເລເຊຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບັນດາປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສະວິດ.
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