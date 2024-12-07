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ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູເຖາະ ປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້

ວັນທີ 12 ສິງຫາ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຟູ໋ເຖາະ ໄດ້ມີການສຳຫຼວດ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບບັນດາ ຫົວໜ່ວຍ ຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອແນໃສ່ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ໄລຍະ 2022-2025.
ຄະນະປະຕິບັດງານ ລົງກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງສະບຽງອາຫານຢູ່ ບັນດາຮາກຖານຜະລິດໃນພື້ນທີ່.

ໂດຍປະຕິບັດໂຄງການປະສານງານ ສະບັບເລກທີ 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້, ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນໄລຍະ 2021-2025; ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 43 ແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການ ຕັ້ງໜ້າຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍໜູນ ພັດທະນາ ຕ່ອງໂສ້ ເກືອບ 1.000 ແຫ່ງ. ບັນດາຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ ອາຫານກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ປອດໄພ ທີ່ສະໜອງ ໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄວາມສາມາດ ສະໜອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ກວ່າ 92.623 ໂຕນ/ເດືອນ, ຊີ້ນກວ່າ 13.198 ໂຕນ/ເດືອນ; ໄຂ່ກວ່າ 31.3 ລ້ານໜ່ວຍ/ເດືອນສິນໃນນຳ້ກວ່າ 11.350 ໂຕນ/ເດືອນ; ເຂົ້າສານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດອື່ນໆ ກວ່າ 232.522 ໂຕນ/ເດືອນ. ຜ່ານ​ນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ​ຮັບປະກັນ​ການ​ສະໜອງ ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ກະສິກຳ  ປ່າ​ໄມ້ ​ສິນໃນນຳ້, ດຸ່ນດ່ຽງ​ການ​ສະໜອງ ​ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ສິນຄ້າ, ຮັກສາ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ກະສິກຳ ປ່າ​ໄມ້ ​ສິນໃນນຳ້ ໃນພື້ນທີ່ນະຄອນ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ກວດສອບຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕ່າງໆ ໃນໂຮງງານ.

ແຂວງ ຫວ້ິງ​ຟຸກ ພວມ​ຮັກສາ 14 ຕ່ອງ​ໂສ້​ ການ​ສະໜອງ​ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ​ໃຫ້​ນະຄອນ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ​ໃນ​ນັ້ນລວມ​ມີ: ​ຜະລິດ ສະໜອງ​ຜັກ, ໝາກ​ໄມ້ 11 ຕ່ອງ​ໂສ້; ຜະລິດ ສະໜອງຊີ້ນໝູ 1 ຕ່ອງໂສ້, ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງໄກ່ 1 ຕ່ອງໂສ້;  ຜະລິດ ບໍລິໂພກ ຊາດອກເຫຼືອງ 1 ຕ່ອງໂສ້. ໃນນັ້ນລວມມີວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນຕ່ອງໂສ້ຄື: ບໍລິສັດລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ Wineco ຕາມດ່າວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ ຈຳກັດ, ສະໜອງຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ເຫັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານລະບົບສັບພະສິນຄ້າ Winmart ດ້ວຍຜົນຜະລິດປະຈໍາປີຄື ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ປະມານ 2.000 ໂຕນ, ເຫັດຂາໄກ່ (Pleurotus eryngii), ເຫັດ ອ໋ຽນ (Pleurotus ostreatus) 150 ໂຕນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະປີຜະລິດຕະພັນກະເສດອື່ນໆ ນັບຫຼາຍສິບພັນໂຕນຂອງແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກຄື: ຊີ້ນໝູ, ໄກ່, ໄຂ່ໄກ່, ສິນໃນນຳ້, ສັດປີກນຳ້,… ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ.

ຜະລິດຕະພັນຜັກໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ບໍລິສັດ Wineco.

ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ, ຍອດ​ຈຳນວນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະ​ເສດ ປ່າ​ໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ຂອງ ​ແຂວງ ຫ​ວິ້ງ​ຟຸກ ສະໜອງ​ໃຫ້​ນະຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ​ບັນ ລຸຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້  12.000 ​ໂຕນ; ໄຂ່ໄກ່ກວ່າ 50 ລ້ານໜ່ວຍ; ຊີ້ນໄກ່ປະມານ 10.000 ໂຕນ; ຊີ້ນໝູ 20.000 ໂຕນ...

ຜະລິດຕະພັນຜັກໄດ້ມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ແຂວງ ຝູເຖາະ ​ໄດ້​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະໜອງ​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ ປ່າ​ໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ​ທີ່​ປອດ​ໄພ 27 ​ແຫ່ງ ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ ​ຊາ, ໝາກ​ຟຸກ, ໝາກກ້ວຍ, ຜັກ, ​ເຂົ້າ, ໝາກ​ໂກ​ບໍ່​ມີ​ແກ່ນ, ຊີ້ນ ແລະ ຜະລິດ​ຕະພັນ ຈາກຊີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP... 100% ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສ້ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ານຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່, ຕິດສະແຕມ, ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ລົດນິຍົມຂອງຜູ້້ບໍລິໂພກ. ສົມທົບຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ຜະລິດຕະພັນເຫັດຂາໄກ່ຂອງບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກງານ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ, ຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນ​ຄ້າ ​ຢູ່ພື້ນທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສາຂາຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງສິນຄ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ເປັນປະຈຳ ເພື່ອປ່າວເຕືອນໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆ ເພື່ອຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ, ກຳນົດເຫດຜົນ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ຂອງ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ ທີ່ສະໜອງໃຫ້​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​. ໃນປີ 2023 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ມີກວ່າ 3.000 ຕົວຢ່າງ ໄດ້ຖືກເກັບ, ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ ກວ່າ 96% ຕົວຢ່າງ ທີ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ. ​ປະສານສົມທົບ​ຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ມີການປ່າວເຕືອນ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ, ສຳຫຼວດ​ຊອກ​ຫາ​ສາຍ​ເຫດ ​ຂອງ​ກໍລະນີ​ພິດອາຫານ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຈາກ​ແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ ​ແລະ ຫວິ້ງຟຸກ ທີ່​ບໍລິ​ໂພ​ກຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເກັບ​ຕົວຢ່າງ ​ແລະ ກວດກາ​ ລ້ວນແຕ່​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ.

ເຫັດຈາກບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ.

ພາຍຫຼັງການປະຊຸມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ, ແຂວງ ຝູເຖາະ ໄດ້ສະເໜີ ບັນດາ ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ສົມທົບກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຈັດຕັ້ງ ບັນດາໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ການຜະລິດ. ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ  ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄລຍະເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດສາກົນ.

ປະຕິບັດໂດຍ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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