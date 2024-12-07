ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ແລະ ຝູເຖາະ ປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້
ໂດຍປະຕິບັດໂຄງການປະສານງານ ສະບັບເລກທີ 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້, ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນໄລຍະ 2021-2025; ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 43 ແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການ ຕັ້ງໜ້າຮັກສາ ແລະ ຊ່ວຍໜູນ ພັດທະນາ ຕ່ອງໂສ້ ເກືອບ 1.000 ແຫ່ງ. ບັນດາຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ ອາຫານກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ປອດໄພ ທີ່ສະໜອງ ໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ມີຄວາມສາມາດ ສະໜອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ກວ່າ 92.623 ໂຕນ/ເດືອນ, ຊີ້ນກວ່າ 13.198 ໂຕນ/ເດືອນ; ໄຂ່ກວ່າ 31.3 ລ້ານໜ່ວຍ/ເດືອນ; ສິນໃນນຳ້ກວ່າ 11.350 ໂຕນ/ເດືອນ; ເຂົ້າສານ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດອື່ນໆ ກວ່າ 232.522 ໂຕນ/ເດືອນ. ຜ່ານນັ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຮັບປະກັນການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້, ດຸ່ນດ່ຽງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ໃນພື້ນທີ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.
ແຂວງ ຫວ້ິງຟຸກ ພວມຮັກສາ 14 ຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນນັ້ນລວມມີ: ຜະລິດ ສະໜອງຜັກ, ໝາກໄມ້ 11 ຕ່ອງໂສ້; ຜະລິດ ສະໜອງຊີ້ນໝູ 1 ຕ່ອງໂສ້, ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງໄກ່ 1 ຕ່ອງໂສ້; ຜະລິດ ບໍລິໂພກ ຊາດອກເຫຼືອງ 1 ຕ່ອງໂສ້. ໃນນັ້ນລວມມີວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນຕ່ອງໂສ້ຄື: ບໍລິສັດລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ Wineco ຕາມດ່າວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດເຫັດ ຟຸ່ງຢາ ຈຳກັດ, ສະໜອງຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ເຫັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານລະບົບສັບພະສິນຄ້າ Winmart ດ້ວຍຜົນຜະລິດປະຈໍາປີຄື ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ປະມານ 2.000 ໂຕນ, ເຫັດຂາໄກ່ (Pleurotus eryngii), ເຫັດ ອ໋ຽນ (Pleurotus ostreatus) 150 ໂຕນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະປີ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດອື່ນໆ ນັບຫຼາຍສິບພັນໂຕນຂອງແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກຄື: ຊີ້ນໝູ, ໄກ່, ໄຂ່ໄກ່, ສິນໃນນຳ້, ສັດປີກນຳ້,… ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ.
ຄາດຄະເນວ່າ, ຍອດຈຳນວນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ຂອງ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ ສະໜອງໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນແຕ່ລະປີບັນ ລຸຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ 12.000 ໂຕນ; ໄຂ່ໄກ່ກວ່າ 50 ລ້ານໜ່ວຍ; ຊີ້ນໄກ່ປະມານ 10.000 ໂຕນ; ຊີ້ນໝູ 20.000 ໂຕນ...
ແຂວງ ຝູເຖາະ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ ທີ່ປອດໄພ 27 ແຫ່ງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຊາ, ໝາກຟຸກ, ໝາກກ້ວຍ, ຜັກ, ເຂົ້າ, ໝາກໂກບໍ່ມີແກ່ນ, ຊີ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກຊີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ OCOP... 100% ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນຕ່ອງໂສ້ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ດ້ານຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫໍ່, ຕິດສະແຕມ, ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ລົດນິຍົມຂອງຜູ້້ບໍລິໂພກ. ສົມທົບຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ ຢູ່ພື້ນທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສາຂາຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງສິນຄ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ສິນໃນນຳ້ເປັນປະຈຳ ເພື່ອປ່າວເຕືອນໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຕ່າງໆ ເພື່ອຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ, ກຳນົດເຫດຜົນ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງສະບຽງອາຫານ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ. ໃນປີ 2023 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ມີກວ່າ 3.000 ຕົວຢ່າງ ໄດ້ຖືກເກັບ, ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ ກວ່າ 96% ຕົວຢ່າງ ທີ່ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ. ປະສານສົມທົບຫາແຫຼ່ງທີ່ມາ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ມີການປ່າວເຕືອນບໍ່ປອດໄພ, ສຳຫຼວດຊອກຫາສາຍເຫດ ຂອງກໍລະນີພິດອາຫານ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາຕົວຢ່າງທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກແຂວງ ຝູ໋ເຖາະ ແລະ ຫວິ້ງຟຸກ ທີ່ບໍລິໂພກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ກວດກາ ລ້ວນແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຕາມລະບຽບການ.
ພາຍຫຼັງການປະຊຸມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງ ຫວິ້ງຟຸກ, ແຂວງ ຝູເຖາະ ໄດ້ສະເໜີ ບັນດາ ວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ສົມທົບກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຈັດຕັ້ງ ບັນດາໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ການຜະລິດ. ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄລຍະເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດສາກົນ.