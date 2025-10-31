Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ່​ຍ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ: ສືບ​ທອດ ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເຊ​ື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ຫາກໍ່ປະກາດຮ່າງເອກະສານທັງໝົດ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກໃນບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເພື່ອເອົາຄຳເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ປຊຊ ທຸກຊັ້ນວັນນະ. ເລື່ອງຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງໄດ້ກຳນົດວ່າ “ການຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ” ເທົ່າທຽມກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ, ເປັນປະຈຳ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ກ່ຽວກັບດ້ານວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງພັກ ໃນສະພາບການພູມສາດການເມືອງໂລກ ສືບຕໍ່ມີການຜັນແປ.
(ພາບປະກອບ)

ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃໝ່ມາເປັນເວລາເກືອບ 40 ປີ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານອັນໃຫ່ຍຫຼວງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ຄວາມສາມາດດັດປັບເປັນຢ່າງດີກວ່າເຂົ້າກັບພຶດຕະກຳຕົວຈິງທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ບັນດາຂີດໝາຍໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດ

  ນັບແຕ່ປີ 1986, ຍາມໃດ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຖືການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດເປັນສຳຄັນ ດ້ວຍການຕີລາຄາສະພາການສາກົນ ໃນການວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ-ຊົນຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

   ຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ກໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາສຳຄັນ, ດ້ວຍເລື່ອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XII (2016) ຂອງພັກ ໄດ້ວາງອອກທິດນຳ “ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ, ກຳນົດບັນດາລະບອບລະບຽບການຫຼາຍຝ່າຍ”. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ (ປີ 2021) ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຫັນປ່ຽນສຳຄັນໃນຈິນຕະນາການການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດໃນທຸກຊ່ອງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ… ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ວິເຄາະວ່າ:

   ການຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງແລວຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ຜືນແຜ່ນດິນຢ່າງໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ ແລະ ສ້າງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຊາຍແດນ, ຜືນແຜ່ນດິນ ໂດຍສັນຕິວິທີ. ການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍໄດ້ປະກອບສ່ວນນຳ ຫວຽດນາມ ຈາກປະເທດທີ່ຖືກປິດລ້ອມ, ຕົກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມໂລກ.

   ໂດຍພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກ່ວາ 70 ເວທີປາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນສຳຄັນຄື: ສປຊ, ASEAN, APEC, ASEM....; ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ 3 ເທື່ອ; ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ 14 ປະເທດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 10 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ 15 ປະເທດ…

ກອບຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ

  ໂດຍໄດ້ສືບທອດບັນດາຜົນງານການຕ່າງປະເທດທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ, ຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ການຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ” ເທົ່າທຽມກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ, ເປັນປະຈຳ. ທ່ານປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຮົ່ງຫາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Vin Uni,  ຖືວ່າ:

   ການເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວການຕ່າງປະເທດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍນອກມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຜັນແປໄປຄືແນວນັ້ນ, ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາພວມສ້າງເຄືອຂ່າຍເພື່ອນມິດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຕື່ມອີກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນໄດ້ບັນດາການກະທົບ, ການຜັນແປຍາກທີ່ຈະກະຕວງໄດ້ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ. ເມື່ອພວກເຮົາມີການພົວພັນທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ການພົວພັນຍຸດທະສາດທີ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາຍນອກ, ແນ່ນອນວ່າ ມັນຈະກັບມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

   ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫ່ຍຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຄີຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າການ, ຮ່ວມມືເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ.

    ຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການຕ່າງປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ. ປຊຊ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ ຄວນມີສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຊົນຊາດ; ຖືການຕ່າງປະເທດ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການໂຄສະນາພາບພົດຂອງປະເທດຊາດກໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ,  “3 ເສົາຄ້ຳ” ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ-ການຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍການເປັນເຈົ້າການ, ຮັບມືຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງສາກົນ, ເພີ່ມກຳລັງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ David Lammy ແມ່ນການນຳຜູ້ທຳອິດຂອງ ອັງກິດ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພົບປະ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top