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ຂ່າວສານ

ຮ່າງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບ ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີລະດັບເຜີຍແຜ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວເຖິງແຖວໜ້າໂລກ, ດ້ວຍຜູ້ນຳໃຊ້ແມ່ນ 78,44 ລ້ານຄົນ ໄລ່ຮອດຕົ້ນປີ 2024, ເທົ່າກັບ 79,1% ຈຳນວນພົນລະເມືອງ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ (ພາບ: baoquocte.vn)

ວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລ້ວ, ເລື່ອງຮ່າງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງສຳລັບ ຫວຽດນາມ.

ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດມີລະດັບເຜີຍແຜ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວເຖິງແຖວໜ້າໂລກ, ດ້ວຍຜູ້ນຳໃຊ້ແມ່ນ 78,44 ລ້ານຄົນ ໄລ່ຮອດຕົ້ນປີ 2024, ເທົ່າກັບ 79,1% ຈຳນວນພົນລະເມືອງ. ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຂອງອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2023 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີການບຸກໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດໃສ່ບັນດາລະບົບຂໍ້ມູນຢູ່ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 13.750 ຄັ້ງ, ກໍ່ຄວາມຕິດຂັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງກົນໄກເຈລະຈາຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ໄດ້ຢືນຢັນສານຢ່າງແຮງຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບສາກົນ.

ຮ່າງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອໃຫ້ 193 ປະເທດສະມາຊິກສົມບູນ ຮັບຮອງເອົາໃນໄລຍະໄວທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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