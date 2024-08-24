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ຂ່າວສານ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”

ສຸມໃສ່ຊີ້ິ້ນຳຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພົບເຫັນ, ແນະນຳ, ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ດີ ຫຼືຜ່ານບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ.
(ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 18, ອາຍຸການ 2024 – 2029, ດຳເນີນໄປຢ່າງສົມກຽດຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຮງງານມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີຜູ້ແທນ 363 ທ່ານທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ບັນດາສາສະໜາ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມຂອງ 30 ເມືອງ, ເທດສະບານຕາແສງຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, 100% ຜູ້ແທນຕົກລົງເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ 18, ອາຍຸການ 2024 – 2029 ລວມມີ 145 ທ່ານ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນລານເຮືອງ, ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ 18 ຄືນໃໝ່.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ວັນຈຽນ, ຖືວ່າ:

        “ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນຂອງນະຄອນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ເນື້ອໃນ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮັບມືກັບສັງຄົມດີຈີຕອນ, ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ. ປຸກລຸກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ເຈດຈຳນົງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ, ກໍ່ສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງອະລິຍະທຳ, ສີວິໄລ, ຜາສຸກ”.

        ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານນາງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ສຸມໃສ່ຊີ້ິ້ນຳຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພົບເຫັນ, ແນະນຳ, ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ດີ ຫຼືຜ່ານບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ. ປຸກລຸກນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ນ້ຳໃຈຮັກ ຮ່າໂນ້ຍ, ກຳປັງປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສ້າງປະເທດຊາດມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ, ສ້າງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນແຫ່ງອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ. ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ມະນຸດສະທຳ, ກູ້ຊົນ ດ້ວຍບັນດາວິທີການໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງກວ່າ”.

        ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 21 – 23 ສິງຫາ), ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ 18, ອາຍຸການ 2024 – 2029, ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການເຮັດວຽກທັງໝົດທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ດ້ວຍຈິດໃຈ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ບັນດາຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງສາມັກຄີກັນ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຕ້ອນຮັບທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໃບຢານ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຕ້ອນຮັບທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເຊັກໃບຢານ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໃນນັ້ນມີ ອາເຊັກໃບຢານ.
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