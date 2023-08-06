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ຂ່າວສານ

ຮູບເງົາເອກະສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ World Cup ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ

ຮູບເງົາໄດ້ອີງໃສ່ມະນຸດແລະເຫດການທີ່ເປັນຈິງດ້ວຍບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ໃກ້ຊິດ, ລະອຽດອ່ອນ, ຈຸດເວລາໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນສະເພາະ ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ.
(ຜູ້ອຳນວຍການ ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດຮູບເງົາ ເງິນເລ)

ເສັ້ນທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນກ້າວໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງໂລກປີ 2023 (World Cup ຍິງ 2023) ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມຈະໄດ້ບັນທຶກໃນຮູບເງົາເອກະສານໂດຍສະຫະພັນບານເຕະຫວຽດນາມ (VFF) ພ້ອມກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນສື່ສານອົງງັມ (ViewFinder) ຮ່ວມກັນຜະລິດ. ນີ້ແມ່ນຮູບເງົາເອກະສານທຳອິດກ່ຽວກັບທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຈະນຳສະເໜີຕໍ່ມວນຊົນ ກົງກັບໂອກາດວັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ 20 ຕຸລາ 2023 ນີ້.

ຮູບເງົາເອກະສານນີ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: Vietnam – Where are you? (ຫວຽດນາມ - ເພື່ອນຢູ່ໃສ?). ໂດຍອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊື່ຂອງຮູບເງົາ “Vietnam – Where are you?”, ຜູ້ອຳນວຍການ ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດຮູບເງົາ ເງິນເລ ແບ່ງປັນວ່ານັ້ນແມ່ນຄຳຖາມເຊິ່ງຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນບານເຕະໂລກ FIFA ໄດ້ຖາມທີ່ພິທີຈົກສະຫຼາກຈັດແບ່ງສາຍ World Cup 2023.

ທີ່ພິທີຈົກສະຫຼາກຈັດແບ່ງສາຍ World Cup 2023 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາປີ 2022 ຢູ່ນິຊີແລນເມື່ອໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງທິມບານເຕະຫວຽດນາມຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຊອຫາຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມແລະໄດ້ຖາມວ່າ Vietnam  Where are you?. ຄຳຖາມນີ້ໄດ້ດັງກ້ອງຂຶ້ນໃນສະພາບການຄືແນວນັ້ນຈາກຄຳຖາມນັ້ນໄດ້ພາໄປເຖິງຄຳຖາມທີ່ວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜໃນແຜນທີ່ບານເຕະໂລກແລະເສັ້ນທາງຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມໄປສູ່ World Cup 2023 ແມ່ນເລີດລ້ຳທີ່ສຸດນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດເຊິ່ງຜູ້ກຳກັບການສະແດງຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄຳວ່າ Vietnam Where are you? ມາຕັ້ງເປັນຊື່ໃຫ້ແກ່ຮູເງົາຕາມປົກກະຕິເວລາຖ່າຍທຳຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງໜຶ່ງຕ້ອງເສຍເວລາ 1 ປີແຕ່ຍ້ອນທຸກຄົນລໍຖ້າຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງນີ້ເປີດຕົວໃນປີນີ້ພິເສດແມ່ນກົງກັບໂອກາດວັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ 20 ຕຸລາສະນັ້ນຮູບເງົາຕ້ອງຫຼຸດເວລາລົງເປັນ 45 ນາທີ”.

ເອື້ອຍຫງວຽນທິທຳ, ຜູ້ກຳກັບໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນຜູ້ກຳກັບການສະແດງໃຫ້ແກ່ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ. ຮູບເງົາໄດ້ອີງໃສ່ມະນຸດແລະເຫດການທີ່ເປັນຈິງດ້ວຍບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ໃກ້ຊິດ, ລະອຽດອ່ອນ, ຈຸດເວລາໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນສະເພາະ ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ. ຫົວໜ້າທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ ນາງຮວິ່ງຍື, ແບ່ງປັນວ່າ:

ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມໄຝ່ຝັຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງທັງທິມແລະແຟນບານຫວຽດນາມອີກດ້ວຍພາຍຫຼັງຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ World Cup, ທັງທິມໄດ້ເລີ່ມຝຶກແອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຍ້ອນພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າກຽດສະຫງ່າ້ອງໄປພ້ອມກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຄວາມຮັກແພງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງແຟນບານສຳລັບທິບານເຕະແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດທັງທິມບານເຕະຍິງໄດ້ຕັດສິນໃຈມານະພະຍາຍາມເປັນຢ່າງດີເພື່ພ້ອມກັນນຳມາເຊິ່ງສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດ.

Vietnam – Where are you? - ຮູບເງົາເອກະສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ World Cup ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ (ພາບ: plo.vn)

World Cup 2023 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດຫາວັນທີ 20 ສິງຫາຢູ່ 2 ປະເທດແມ່ນນິວຊີແລນແລະອົດສະຕາລີ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທິມບານເຕະຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບານເຕະຍິງ. ທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມຢູ່ໃນສາຍ E ແຂ່ງຂັນຢູ່ນິວຊີແລນພ້ອມກັບບັນດາທິມບານເຕະອາເມລິກາ, ໂຮນລັງແລະປອກຕຸຍການ. ຄູຝຶກມາຍດຶກຈູງ, ຫົວໜ້າຄູຝຶກທິບບານເຕະຍິງແຫ່ງຊາດ, ແບ່ງປັນວ່າ:

ທີ່ງານແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນງານແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນລະດັບໂລກແລ້ວສະນັ້ນຄວາມກົດດັນສຳລັບນັກກິລາແລະນັບທັງຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດແນ່ນອນວ່າລະດັບຂອງພວກເຮົາເມື່ອທຽບໃສ່ໂລກແມ່ນຍັງຈຳກັດຢູ່ແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວກໍ່ຢາກຮັບໄຊຊະນະມີແນວຄິດຄືແນວນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ດີກວ່າ”.

ນອກຈາກຕິດຕາມທິມບານເຕະເພື່ອຖ່າຍທຳວີດີໂອໂດຍກົງ, ໄປບ້ານຂອງນັກ ເຕະຍິງ, ພົບປະກັບແຟນບານແລ້ວ, ບັນດາຜູ້ຖ່າຍທຳຮູບເງົາກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເອກະສານຈາກສື່ມວນຊົນເພື່ອປະກອບສ່ວນສົ່ງສານຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ. ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການຜະລິດຮູບເງົາ ເງິນເລ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວລະຄອນຫຼັກຂອງຮູບເງົານີ້ນັ້ນແມ່ນແຟນບານຫວຽດນາມເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມທິບານເຕະນັບແຕ່ນັດທຳອິດຂອງງານແຂ່ງຂັນຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມມີການສັງເກດໂດຍສັງລວມກ່ຽວກັບທິມບານເຕະຄູຝຶກມາດຶກຈູງບໍ່ພຽແຕ່ແມ່ນຄູຝຶກເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຄືດັ່ງຜູ້ເປັນພໍ່ທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງທິມບານເຕະອີກດ້ວຍ”.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດທີ່ທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມມີໜ້າຢູ່ World Cup. ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນ. ຄວາມໄຝ່ຝັນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກຂອງບັນດານັກກິລາບານເຕະຍິງຫວຽດນາມໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງແລ້ວ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
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