ຮູບເງົາເອກະສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ World Cup ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ

ເສັ້ນທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນກ້າວໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງໂລກປີ 2023 (World Cup ຍິງ 2023) ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມຈະໄດ້ບັນທຶກໃນຮູບເງົາເອກະສານໂດຍສະຫະພັນບານເຕະຫວຽດນາມ (VFF) ພ້ອມກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນສື່ສານອົງງັມ (ViewFinder) ຮ່ວມກັນຜະລິດ. ນີ້ແມ່ນຮູບເງົາເອກະສານທຳອິດກ່ຽວກັບທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຈະນຳສະເໜີຕໍ່ມວນຊົນ ກົງກັບໂອກາດວັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ 20 ຕຸລາ 2023 ນີ້.

ຮູບເງົາເອກະສານນີ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: Vietnam – Where are you? (ຫວຽດນາມ - ເພື່ອນຢູ່ໃສ?). ໂດຍອະທິບາຍກ່ຽວກັບຊື່ຂອງຮູບເງົາ “Vietnam – Where are you?”, ຜູ້ອຳນວຍການ ຮັບຜິດຊອບການຜະລິດຮູບເງົາ ເງິນເລ ແບ່ງປັນວ່ານັ້ນແມ່ນຄຳຖາມເຊິ່ງຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພັນບານເຕະໂລກ FIFA ໄດ້ຖາມທີ່ພິທີຈົກສະຫຼາກຈັດແບ່ງສາຍ World Cup 2023.

“ທີ່ພິທີຈົກສະຫຼາກຈັດແບ່ງສາຍ World Cup 2023 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເດືອນ ຕຸລາປີ 2022 ຢູ່ນິວຊີແລນ, ເມື່ອໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງທິມບານເຕະຫວຽດນາມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຊອກຫາຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມແລະໄດ້ຖາມວ່າ Vietnam – Where are you?. ຄຳຖາມນີ້ໄດ້ດັງກ້ອງຂຶ້ນໃນສະພາບການຄືແນວນັ້ນ. ຈາກຄຳຖາມນັ້ນ, ໄດ້ພາໄປເຖິງຄຳຖາມທີ່ວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜໃນແຜນທີ່ບານເຕະໂລກແລະເສັ້ນທາງຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມໄປສູ່ World Cup 2023 ແມ່ນເລີດລ້ຳທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດເຊິ່ງຜູ້ກຳກັບການສະແດງຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາຄຳວ່າ Vietnam –Where are you? ມາຕັ້ງເປັນຊື່ໃຫ້ແກ່ຮູບເງົາ. ຕາມປົກກະຕິ, ເວລາຖ່າຍທຳຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງໜຶ່ງຕ້ອງເສຍເວລາ 1 ປີ, ແຕ່ຍ້ອນທຸກຄົນລໍຖ້າຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງນີ້ເປີດຕົວໃນປີນີ້, ພິເສດແມ່ນກົງກັບໂອກາດວັນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ 20 ຕຸລາ, ສະນັ້ນຮູບເງົາຕ້ອງຫຼຸດເວລາລົງເປັນ 45 ນາທີ”.

ເອື້ອຍຫງວຽນທິທຳ, ຜູ້ກຳກັບໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນຜູ້ກຳກັບການສະແດງໃຫ້ແກ່ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ. ຮູບເງົາໄດ້ອີງໃສ່ມະນຸດແລະເຫດການທີ່ເປັນຈິງດ້ວຍບັນດາເລື່ອງລາວທີ່ໃກ້ຊິດ, ລະອຽດອ່ອນ, ຈຸດເວລາໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນສະເພາະ ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ. ຫົວໜ້າທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ ນາງຮວິ່ງຍື, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງທັງທິມແລະແຟນບານຫວຽດນາມອີກດ້ວຍ. ພາຍຫຼັງຍາດໄດ້ສິດເຂົ້າຮ່ວມ World Cup, ທັງທິມໄດ້ເລີ່ມຝຶກແອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຍ້ອນພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າກຽດສະຫງ່າຕ້ອງໄປພ້ອມກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຮັກແພງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງແຟນບານສຳລັບທິມບານເຕະແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ທັງທິມບານເຕະຍິງໄດ້ຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມເປັນຢ່າງດີເພື່ອພ້ອມກັນນຳມາເຊິ່ງສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດ”.

Vietnam – Where are you? - ຮູບເງົາເອກະສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ World Cup ຂອງທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມ (ພາບ: plo.vn)

World Cup 2023 ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດຫາວັນທີ 20 ສິງຫາຢູ່ 2 ປະເທດແມ່ນນິວຊີແລນແລະອົດສະຕາລີ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທິມບານເຕະຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ບານເຕະຍິງ. ທິມບານເຕະຍິງຫວຽດນາມຢູ່ໃນສາຍ E ແຂ່ງຂັນຢູ່ນິວຊີແລນພ້ອມກັບບັນດາທິມບານເຕະອາເມລິກາ, ໂຮນລັງແລະປອກຕຸຍການ. ຄູຝຶກມາຍດຶກຈູງ, ຫົວໜ້າຄູຝຶກທິບບານເຕະຍິງແຫ່ງຊາດ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ທີ່ງານແຂ່ງຂັນແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ງານແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນລະດັບໂລກແລ້ວ, ສະນັ້ນຄວາມກົດດັນສຳລັບນັກກິລາແລະນັບທັງຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ແນ່ນອນວ່າ, ລະດັບຂອງພວກເຮົາເມື່ອທຽບໃສ່ໂລກແມ່ນຍັງຈຳກັດຢູ່, ແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແລ້ວກໍ່ຢາກຮັບໄຊຊະນະ. ມີແນວຄິດຄືແນວນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ດີກວ່າ”.

ນອກຈາກຕິດຕາມທິມບານເຕະເພື່ອຖ່າຍທຳວີດີໂອໂດຍກົງ, ໄປບ້ານຂອງນັກ ເຕະຍິງ, ພົບປະກັບແຟນບານແລ້ວ, ບັນດາຜູ້ຖ່າຍທຳຮູບເງົາກໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເອກະສານຈາກສື່ມວນຊົນເພື່ອປະກອບສ່ວນສົ່ງສານຢ່າງຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ. ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍການຜະລິດຮູບເງົາ ເງິນເລ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວລະຄອນຫຼັກຂອງຮູບເງົານີ້, ນັ້ນແມ່ນແຟນບານຫວຽດນາມ. ເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມທິມບານເຕະນັບແຕ່ນັດທຳອິດຂອງງານແຂ່ງຂັນ. ຮູບເງົາເອກະສານເລື່ອງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມມີການສັງເກດໂດຍສັງລວມກ່ຽວກັບທິມບານເຕະ. ຄູຝຶກມາຍດຶກຈູງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄູຝຶກເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຄືດັ່ງຜູ້ເປັນພໍ່ທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງທິມບານເຕະອີກດ້ວຍ”.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດທີ່ທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມມີໜ້າຢູ່ World Cup. ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ມະຫັດສະຈັນ. ຄວາມໄຝ່ຝັນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກຂອງບັນດານັກກິລາບານເຕະຍິງຫວຽດນາມໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງແລ້ວ./.